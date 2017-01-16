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亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 12:16 BJT

韩国金融：12月银行外汇存款连续第四个月下滑

路透首尔1月16日 - 韩国央行周一表示，韩国12月银行外汇存款连续第四个月下滑，因大型财团将美元存款用于贸易相关结算。

根据央行数据，截至12月底，银行外汇存款总额为589.1亿美元，低于11月的610.5亿，并创下去年5月底以来的最低。

央行称，12月美元存款从520.3亿美元降至496.6亿美元，因企业也提领美元将之汇回，以支应国内韩元付款需求。

整体而言，12月企业持有的外汇存款从11月的504.8亿美元降至486.8亿，个人存款则是从105.7亿美元降至102.3亿美元。

12月底时，美元存款占整体外汇存款比重为84.3%。(完)
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