版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 07:19 BJT

****主要国家经济指标预测--1月17日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    
    1月17日(二)
    0030 澳洲新车销量(较前月)                         12月        --       -0.6%
    0030 澳洲房屋融资                                 11月      +0.9%      -0.8%
             投资性房屋融资                                       --       +0.7%
    0430 日本工业生产(修正值)                         11月        --       +1.5%
             产能利用率指数(较前月)                               --       +1.4%
    0745 法国预算收支(亿欧元)                         11月        --   赤字855.0
    0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                 11月        --    顺差4.52
               全球贸易收支(亿欧元)                               --   顺差42.99
    0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)              12月      +0.3%      +0.2%
                            (较上年同期)                        +1.4%      +1.2%
             核心CPI(较前月)                                    +0.3%      +0.2%
                (较上年同期)                                    +1.5%      +1.4%
             零售物价指数(RPI)(较前月)                          +0.4%      +0.3%
                           (较上年同期)                         +2.3%      +2.2%
             扣除抵押贷款的RPI(较前月)                            --       +0.3%
                          (较上年同期)                            --       +2.5%
    0930 英国生产者物价指数(PPI)                      12月
                     投入物价(未经季节调整，较前月)             +2.5%      -1.1%
                         (未经季节调整，较上年同期)            +15.5%     +12.9%
                     产出物价(未经季节调整，较前月)             +0.4%       持平
                         (未经季节调整，较上年同期)             +2.9%      +2.3%
                     核心产出物价(未经季节调整，较前月)         +0.2%       持平
                             (未经季节调整，较上年同期)         +2.2%      +2.2%
    1000 德国ZEW经济景气指数                           1月     正18.8     正13.8
                    现况指数                                   正65.0     正63.5
    1330 美国纽约联储制造业指数                        1月        9.0        9.0
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 

    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段        现值      预估值
    
    1月15日(日)
    2350 日本国内企业物价指数(较前月)                12月      +0.6%       +0.3%
                         (较上年同期)                          -1.2%       -1.5%
    2350 日本机械订单(较前月)                        11月      -5.1%       -1.7%
                     (较上年同期)                             +10.4%       +8.1%
    
    1月16日(一)
     --  韩国贸易收支(亿美元)                  12月修正值   顺差67.9         --  
                出口(较上年同期)                               +6.4%         -- 
                进口(较上年同期)                               +8.0%         -- 
    0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)       12月终值      +0.4%         --  
                              (较上年同期)                     +0.5%         -- 
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                  +0.4%       +0.4% 
                                 (较上年同期)                  +0.5%       +0.5% 
    1000 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元)        11月    顺差259         -- (完)  
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王兴亚/于春红；审校 杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐