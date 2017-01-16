主要国家经济指标预测--1月17日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元) 11月 -- 赤字855.0 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 11月 -- 顺差4.52 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差42.99 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 +0.3% +0.2% (较上年同期) +1.4% +1.2% 核心CPI(较前月) +0.3% +0.2% (较上年同期) +1.5% +1.4% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.4% +0.3% (较上年同期) +2.3% +2.2% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.3% (较上年同期) -- +2.5% 0930 英国生产者物价指数(PPI) 12月 投入物价(未经季节调整，较前月) +2.5% -1.1% (未经季节调整，较上年同期) +15.5% +12.9% 产出物价(未经季节调整，较前月) +0.4% 持平 (未经季节调整，较上年同期) +2.9% +2.3% 核心产出物价(未经季节调整，较前月) +0.2% 持平 (未经季节调整，较上年同期) +2.2% +2.2% 1000 德国ZEW经济景气指数 1月 正18.8 正13.8 现况指数 正65.0 正63.5 1330 美国纽约联储制造业指数 1月 9.0 9.0 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月15日(日) 2350 日本国内企业物价指数(较前月) 12月 +0.6% +0.3% (较上年同期) -1.2% -1.5% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -5.1% -1.7% (较上年同期) +10.4% +8.1% 1月16日(一) -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 顺差67.9 -- 出口(较上年同期) +6.4% -- 进口(较上年同期) +8.0% -- 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月终值 +0.4% -- (较上年同期) +0.5% -- 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.4% +0.4% (较上年同期) +0.5% +0.5% 1000 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元) 11月 顺差259 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王兴亚/于春红；审校 杜明霞)