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亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 11:55 BJT

路透基点：中国环球租赁完成20亿元人民币联贷签约--TRLPC

路透香港1月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国环球租赁的三年期境内贷款获得银行业者极热烈反应后，提高金额至20.3亿人民币(2.99亿美元)，已完成签署。

中国信托商业银行和马来亚银行为原始牵头行兼簿记行，华侨永亨银行之后加入取得相同头衔。

此案原始目标为10亿元人民币，贷款平均期限为2.545年。最高综合收益定价为中国人民银行基准利率的104%。

筹集资金用作营运资本。签约于1月6日完成。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
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