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亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 11:56 BJT

中国货币市场：准备金补缴施压流动性趋紧，取现高峰将至资金压力未减

路透上海1月16日 - 中国银行间市场流动性周一趋紧，资金价格亦走升。年初银行存款普遍增加较多，月
中准备金例行补缴压力不小，而且春节前取现高峰将至，加之本周还有缴税影响，资金需求高峰期料持续到下
周初。
    
    交易员指出，对于季节性井喷的资金需求，央行应能及时通过公开市场逆回购给予满足，短期资金虽难脱
偏紧局面，但应该也不会有太大问题。
    
    “越来越紧的节奏，这周日子估计都不好过了。”上海一券商交易员称。

    华东一银行交易员表示，今日大行供给明显减少，主要是因为准备金补缴，“1月和一季度都是（存款）
旺季营销，补缴的规模会很大，有些大行（月中）几百亿的补缴规模，自己不借就不错了，少出是肯定的。”
        
    
    她并谈到，本周缴税也将进行，此外春节前最主要的影响因素取现需求也会在本周集中体现；今日跨节资
金供给不多，价格也进一步抬升。
        
    中国央行公开市场今日进行了2,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期400亿元，28天期1,900亿元。据
此计算，单日净投放1,650亿元。 
    
    上述银行交易员还指出，本周还有逾两千亿元MLF（中期借贷便利）到期，虽然上周央行已进行了超量续
做，但为保持节前预期平稳，央行再次续做的可能性仍很大。
    
    中国央行上周五对21家金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作，共3,055亿元，操作量远超当日1,015亿
元的到期规模；其中六个月期1,230亿元、一年期1,825亿元，利率与上期持平，分别为2.85%、3.0%。 
    
    中国今年春节假期为1月27日至2月2日。
    
    以下为主要货币市场利率报价:            
 北京时间11:44               今日(%)    上日(%)      变动(bp)
                                                             
 质押式回购加权平均利率                                      
   其中：隔夜                  2.1419     2.0884        5.35 
         七天                  2.4677     2.3345       13.32 
         14天                  2.6381     2.5366       10.15 
 上海证交所质押式回购利率                                    
      其中:隔夜                3.4800     2.6050       87.50 
           七天                3.9800     2.7050      127.50 
          14天                 4.9150     4.5100       40.50 
 回购定盘利率                                                
  其中:隔夜                    2.1500     2.1000        5.00 
       七天                    2.5500     2.4000       15.00 
      14天                     2.6000     2.7000      -10.00 
 Shibor                                                      
      其中:隔夜                2.1420     2.1040        3.80 
           七天                2.4239     2.3980        2.59 
         三个月                3.7018     3.6874        1.44 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
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