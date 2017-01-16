中国货币市场：准备金补缴施压流动性趋紧，取现高峰将至资金压力未减

路透上海1月16日 - 中国银行间市场流动性周一趋紧，资金价格亦走升。年初银行存款普遍增加较多，月 中准备金例行补缴压力不小，而且春节前取现高峰将至，加之本周还有缴税影响，资金需求高峰期料持续到下 周初。 交易员指出，对于季节性井喷的资金需求，央行应能及时通过公开市场逆回购给予满足，短期资金虽难脱 偏紧局面，但应该也不会有太大问题。 “越来越紧的节奏，这周日子估计都不好过了。”上海一券商交易员称。 华东一银行交易员表示，今日大行供给明显减少，主要是因为准备金补缴，“1月和一季度都是（存款） 旺季营销，补缴的规模会很大，有些大行（月中）几百亿的补缴规模，自己不借就不错了，少出是肯定的。” 她并谈到，本周缴税也将进行，此外春节前最主要的影响因素取现需求也会在本周集中体现；今日跨节资 金供给不多，价格也进一步抬升。 中国央行公开市场今日进行了2,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期400亿元，28天期1,900亿元。据 此计算，单日净投放1,650亿元。 上述银行交易员还指出，本周还有逾两千亿元MLF（中期借贷便利）到期，虽然上周央行已进行了超量续 做，但为保持节前预期平稳，央行再次续做的可能性仍很大。 中国央行上周五对21家金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作，共3,055亿元，操作量远超当日1,015亿 元的到期规模；其中六个月期1,230亿元、一年期1,825亿元，利率与上期持平，分别为2.85%、3.0%。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:44 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.1419 2.0884 5.35 七天 2.4677 2.3345 13.32 14天 2.6381 2.5366 10.15 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.4800 2.6050 87.50 七天 3.9800 2.7050 127.50 14天 4.9150 4.5100 40.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.1500 2.1000 5.00 七天 2.5500 2.4000 15.00 14天 2.6000 2.7000 -10.00 Shibor 其中:隔夜 2.1420 2.1040 3.80 七天 2.4239 2.3980 2.59 三个月 3.7018 3.6874 1.44 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)