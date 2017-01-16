中国货币市场：准备金补缴施压流动性趋紧，取现高峰将至资金压力未减

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透上海1月16日 - 中国银行间市场流动性周一趋紧，资金价格亦走升。年初银行存款普遍增加较多，月 中准备金例行补缴压力不小，而且春节前取现高峰将至，加之本周还有缴税影响，资金需求高峰期料持续到下 周初。 交易员指出，对于季节性井喷的资金需求，央行应能及时通过公开市场逆回购给予满足，短期资金虽难脱 偏紧局面，但应该也不会有太大问题。 “越来越紧的节奏，这周日子估计都不好过了。”上海一券商交易员称。 华东一银行交易员表示，今日大行供给明显减少，主要是因为准备金补缴，“1月和一季度都是（存款） 旺季营销，补缴的规模会很大，有些大行（月中）几百亿的补缴规模，自己不借就不错了，少出是肯定的。” 她并谈到，本周缴税也将进行，此外春节前最主要的影响因素取现需求也会在本周集中体现；今日跨节资 金供给不多，价格也进一步抬升。 中国央行公开市场今日进行了2,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期400亿元，28天期1,900亿元。据 此计算，单日净投放1,650亿元。 上述银行交易员还指出，本周还有逾两千亿元MLF（中期借贷便利）到期，虽然上周央行已进行了超量续 做，但为保持节前预期平稳，央行再次续做的可能性仍很大。 中国央行上周五对21家金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作，共3,055亿元，操作量远超当日1,015亿 元的到期规模；其中六个月期1,230亿元、一年期1,825亿元，利率与上期持平，分别为2.85%、3.0%。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:44 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.1419 2.0884 5.35 七天 2.4677 2.3345 13.32 14天 2.6381 2.5366 10.15 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.4800 2.6050 87.50 七天 3.9800 2.7050 127.50 14天 4.9150 4.5100 40.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.1500 2.1000 5.00 七天 2.5500 2.4000 15.00 14天 2.6000 2.7000 -10.00 Shibor 其中:隔夜 2.1420 2.1040 3.80 七天 2.4239 2.3980 2.59 三个月 3.7018 3.6874 1.44 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017