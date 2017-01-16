中国汇市：人民币早盘随中间价小升，特朗普就任在即市场观望气氛渐浓

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
* 人民币兑美元早盘随中间价小升
* 美元指数承压继续利好人民币
* 市场观望气氛渐浓
* 大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定
路透上海1月16日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。
他们并表示，由于特朗普持续在中美敏感区域制造话题，市场观望气氛渐浓，而中国监管层的应对策略也会影响汇率走向，在这些不确定因素明确之前，市场料不会有趋势性走势。
“特朗普说那么多，如果他到时候真的认定中国操纵汇率，中国就会认怂吗，还得看看，...美元不会在这横很久的，所以人民币指数要稳定，人民币还会跟美元走的。”一中资行交易员称。
北京时间11:58，人民币兑美元 即期报6.8932元,上日收报6.9元，夜盘终报6.9022元。今日人民币兑美元中间价 报6.8874元，上日为6.8909元。人民币兑美元即期成交额 为81.16亿美元，上日半日为79.38亿美元。
全球汇市方面，亚洲汇市周一盘初，英镑跳水至三个月低点，此前有关英国政府准备从欧盟“硬”退出的报导，使得投资者对这一事件影响的担忧卷土重来。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.1645元, 上日尾盘为7.173元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.8582元, 与在岸即期价差倒挂350点，上一交易日尾盘报6.8423元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.8935，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3223、6.0419和8.2911。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017