中国汇市：人民币早盘随中间价小升，特朗普就任在即市场观望气氛渐浓

* 人民币兑美元早盘随中间价小升

* 美元指数承压继续利好人民币

* 市场观望气氛渐浓

* 大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定

路透上海1月16日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。

他们并表示，由于特朗普持续在中美敏感区域制造话题，市场观望气氛渐浓，而中国监管层的应对策略也会影响汇率走向，在这些不确定因素明确之前，市场料不会有趋势性走势。

“特朗普说那么多，如果他到时候真的认定中国操纵汇率，中国就会认怂吗，还得看看，...美元不会在这横很久的，所以人民币指数要稳定，人民币还会跟美元走的。”一中资行交易员称。

北京时间11:58，人民币兑美元 即期报6.8932元,上日收报6.9元，夜盘终报6.9022元。今日人民币兑美元中间价 报6.8874元，上日为6.8909元。人民币兑美元即期成交额 为81.16亿美元，上日半日为79.38亿美元。

全球汇市方面，亚洲汇市周一盘初，英镑跳水至三个月低点，此前有关英国政府准备从欧盟“硬”退出的报导，使得投资者对这一事件影响的担忧卷土重来。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.1645元, 上日尾盘为7.173元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.8582元, 与在岸即期价差倒挂350点，上一交易日尾盘报6.8423元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.8935，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3223、6.0419和8.2911。