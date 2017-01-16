中国期市：大连商交所铁矿石期货盘中涨8%创三年高位，投机热潮涌动

上周铁矿石和钢材价格双双录得去年11月以来的最佳周线表现，此前中国方面表示，将在6月底前关闭低质钢铁产品生产，这是中国当局应对产能过剩及治理污染而采取的最大胆举措。

CRU consultancy驻北京分析师Wang Di称，“自上周以来市场人气改善，我觉得更多是投机因素”在发挥作用。

根据SteelHome追踪的数据，上周五中国港口铁矿石库存为1.1815亿吨，为2004年以来的最高。去年中国铁矿石进口量首次超过10亿吨。

“市场很疯狂，没有理由解释这样的波动，”一位新加坡交易员指的是周一铁矿石期货的飙升情况。该交易员指出，铁矿石基本面因素“不佳”，这应当限制涨势。

据Metal Bulletin，运至青岛港的铁矿石.IO62-CNO=MB上周五跌0.6%至每吨80.54美元，之前一日则触及近一个月高点。(完)