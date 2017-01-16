中国债市动态：现券窄幅震荡期货走弱，短端表现略优

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透北京1月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。
华南一券商交易员称，“还是窄幅震荡，中长端基本就是一两个bp（基点）波动，短端倒是有的品种下了点，比如30多天和一年以内的国债，可能有很多短期的资金吧，像货基近期可能申购比较多。”
他并表示，今日资金面收紧，但市场已经有所预期，实际上对市场影响不会太大，短期内还将是震荡行情，后市仍需关注流动性情况和本周稍晚出炉的经济数据。
华东一基金交易员亦称，“短端在元旦后一直表现较好，长端这一两周观望的蛮多，短端安全点，后市都把握不住还是做点短端安全...小赚比亏强，短端流动性好的，跑起来也快。”
对于短期现券走势，北京一银行交易员指出，虽然今日资金趋紧，但多数机构提前已有所准备，节前现券走势仍然谨慎看好，“节后就不敢乐观了，政策估计还是要回到中性上面，基本面也是个利空，至少无法证伪呀。”
中国国家统计局将于本周五公布2016年四季度国内生产总值(GDP)和工业投资等数据。路透综合30余家机构预测中值结果显示，中国经济四季度保持平稳走势，预计GDP增幅仍为6.7%；而工业、投资以及消费则保持平稳态势。
剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.75%/3.74%，上日尾盘为3.73%/3.7150%。剩余期限近10年的国债160023券 最新报价3.22%/3.1850%，上日尾盘在3.22%/3.1750%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1703 早盘收报99.555元，较上日结算价下跌0.07%；10年期国债主力合约T1703 收报97.505元，较上日结算价下跌0.02%。(完) (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017