中国债市动态：现券窄幅震荡期货走弱，短端表现略优

路透北京1月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。

华南一券商交易员称，“还是窄幅震荡，中长端基本就是一两个bp（基点）波动，短端倒是有的品种下了点，比如30多天和一年以内的国债，可能有很多短期的资金吧，像货基近期可能申购比较多。”

他并表示，今日资金面收紧，但市场已经有所预期，实际上对市场影响不会太大，短期内还将是震荡行情，后市仍需关注流动性情况和本周稍晚出炉的经济数据。

华东一基金交易员亦称，“短端在元旦后一直表现较好，长端这一两周观望的蛮多，短端安全点，后市都把握不住还是做点短端安全...小赚比亏强，短端流动性好的，跑起来也快。”

对于短期现券走势，北京一银行交易员指出，虽然今日资金趋紧，但多数机构提前已有所准备，节前现券走势仍然谨慎看好，“节后就不敢乐观了，政策估计还是要回到中性上面，基本面也是个利空，至少无法证伪呀。”

中国国家统计局将于本周五公布2016年四季度国内生产总值(GDP)和工业投资等数据。路透综合30余家机构预测中值结果显示，中国经济四季度保持平稳走势，预计GDP增幅仍为6.7%；而工业、投资以及消费则保持平稳态势。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.75%/3.74%，上日尾盘为3.73%/3.7150%。剩余期限近10年的国债160023券 最新报价3.22%/3.1850%，上日尾盘在3.22%/3.1750%。