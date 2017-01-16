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亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 13:21 BJT

路透调查：台湾2016年12月外销订单金额料年增8.9%，连五个月正增长

* 台湾2016年12月外销订单金额预估年增8.9%(上月为年增7%)
    * 数据将于1月20日(周五)0800GMT公布

    路透台北1月16日 - 路透调查10家金融机构结果显示，台湾2016年12
月外销订单金额料较上年同期增长8.9%，为连续第五个月增长。
    
    分析师指出，因应欧美圣诞节提前拉货效应，台湾12月外销订单金额
估较11月减少是可以预期的，但因去年比较基期及国际油价价格皆较低，
12月料能维持较上年持续增涨力道。

    台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较
实际出口领先二至三个月。
    
    以下为金融机构对2016年12月外销订单的预估年变动率：(%) 
    
 金融机构             预估值
 澳盛银行              7.30
 中国信托商业银行      8.40
 星展银行              10.90
 富兰克林华美投信      2.30
 安智银行              10.00
 元富投顾              8.80
 永丰投顾              10.70
 法国兴业银行          9.00
 台新投顾              5.00
 元大投顾              11.20
 中值                  8.90
 (完) 

 (撰写 李可柔; 审校 詹静宜)
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