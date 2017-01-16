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亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 12:21 BJT

日本债市：公债价格下跌，但股市疲弱限制其跌势

由于投资者在密集发债前夕持谨慎态度，债市出现下跌；日本财务省将在周二发行1.1
万亿(兆)日圆(96.4亿美元)20年期公债，周四将发行2.4万亿日圆五年期公债，1月24日还将
发行5,000亿日圆40年期公债。
    
    日股日经指数 下跌逾1%，回吐今年以来录得的全部涨幅。 
    
                                            当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.220%     +0.5   -0.225%
    五年期公债        -0.125%     +1.0   -0.135%
    10年期公债        0.050%     +0.5    0.045%
    20年期公债        0.590%     +0.0    0.590%
    30年期公债        0.735%     +0.5    0.730%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         150.25    -0.02    150.27
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 李爽/汪红英；审校 陈宗琦/杜明霞)
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