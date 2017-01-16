香港个股：华人置业称拟宣派每股2港元的特别中期股息

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透香港1月16日 - 香港地产投资公司--华人置业 周一宣布，拟宣派每股合共2港元的特别中期股息，将派付予在2月1日名列公司股东名册的股东。
近年多次变卖资产的华置，随后均会派发特别股息。该公司去年底宣布，向控股股东刘銮雄之妻陈凯韵，以最多10.5亿港元代价出售港岛东半山肇辉台的地块及其上之在建楼宇，并以最多5亿港元代价向刘銮雄儿子刘鸣炜出售深圳罗湖商业城的商舖物业。公司董事会公告称，董事会经考虑公司业务、财务及现金流状况后，议决宣派特别中期息股。
刘銮雄持有华置约14.307亿股股份，占已发行股本74.99。以此计算，刘銮雄是次可获派特别股息逾28.6亿港元。
华置表示，预期出售肇辉台及罗湖商业城之交易将在2月完成，预期公司2017年度的租金收入按年将录得下降。
华置早盘收高2.38%，报14.6港元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017