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亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 12:45 BJT

香港个股：华人置业称拟宣派每股2港元的特别中期股息

路透香港1月16日 - 香港地产投资公司--华人置业 周一宣布，拟宣派每股合共2港元的特别中期股息，将派付予在2月1日名列公司股东名册的股东。

近年多次变卖资产的华置，随后均会派发特别股息。该公司去年底宣布，向控股股东刘銮雄之妻陈凯韵，以最多10.5亿港元代价出售港岛东半山肇辉台的地块及其上之在建楼宇，并以最多5亿港元代价向刘銮雄儿子刘鸣炜出售深圳罗湖商业城的商舖物业。公司董事会公告称，董事会经考虑公司业务、财务及现金流状况后，议决宣派特别中期息股。

刘銮雄持有华置约14.307亿股股份，占已发行股本74.99。以此计算，刘銮雄是次可获派特别股息逾28.6亿港元。

华置表示，预期出售肇辉台及罗湖商业城之交易将在2月完成，预期公司2017年度的租金收入按年将录得下降。

华置早盘收高2.38%，报14.6港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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