香港个股：华人置业称拟宣派每股2港元的特别中期股息

近年多次变卖资产的华置，随后均会派发特别股息。该公司去年底宣布，向控股股东刘銮雄之妻陈凯韵，以最多10.5亿港元代价出售港岛东半山肇辉台的地块及其上之在建楼宇，并以最多5亿港元代价向刘銮雄儿子刘鸣炜出售深圳罗湖商业城的商舖物业。公司董事会公告称，董事会经考虑公司业务、财务及现金流状况后，议决宣派特别中期息股。