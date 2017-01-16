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亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 12:59 BJT

《汇市简讯》美元/日圆回升，因投机客回补空头部位

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* 美元/日圆回升至114.25区域，受投机客空头回补提振

* 美元/日圆从早盘高点114.80跌至113.97，随后反弹

* 114.00下方有大量买单，尤其是在113.90，一路向下均有买兴

* 今日有选择权到期：5.75亿美元在114.00，36.26亿美元在115.00

* 美国今晚假日，交投清淡

(完)

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