重发-《全球汇市》英镑在三个月低点附近波动，受“硬退欧”担忧影响

(重发以调整表格) * 英镑在去年10月闪崩时低点附近波动 * 避险情绪令日圆受益，美元承压 * 本周稍晚欧洲央行料维持政策不变 路透东京/悉尼1月16日 - 亚洲交易时段，英镑在三个月低点附近波动，此前有关英国 政府准备从欧盟“硬”退出的报导，使得投资者对这一事件影响的担忧卷土重来。 英镑分散了市场对美元的注意力。近几个交易日美元承压，因投资者在推测美国候任总 统特朗普周五就任后可能推行的经济政策。 英镑兑美元在亚洲早盘清淡交易中最低跌至1.1983美元，为去年10月初英镑出现闪崩以 来的最低水准。该货币对最新报1.2032，日内跌1.2%。 交易商表示，市场在一定程度上是对英国星期日泰晤士报的一篇报导做出反应。报导称 ，英国首相特雷莎梅本周将表示，她愿意为了重获对英国边境的控制而退出欧盟单一市场， 以此暗示她计划“硬性退欧”。 投资者一直担心这样断然退出单一市场可能会打击英国出口，并使外国投资撤出英国。 特雷莎梅之前已表示，她将在3月底前触发第50条，启动正式退欧程序。但到目前为止 ，她基本未公布她将寻求与欧盟达成协议的细节，这令部分投资者、企业和议员感到失望。 特雷莎梅周二的讲话将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起 来。 欧元兑英镑 涨0.9%至0.8820英镑，英镑兑日圆 跌1.6%至137.35日圆 。 日圆全线走强，美元兑日圆 跌0.3%至114.13日圆，向上周低点113.75回落。 “‘硬退欧’引发的避险情绪，正推低美元/日圆，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅 文表示。 “但截至目前，我认为对12月美元/日圆涨势的修正、以及对美国新总统可能加强保护 主义政策的忧虑，一直是市场主要题材。” 特朗普在胜选后的首场记者会上几乎没有提及任何政策细节。大选过后美元走高，因预 期特朗普政府或将采取刺激措施以提振经济增长并推高通胀，从而促使美国联邦储备理事会 (美联储/FED)加快升息步伐。 但特朗普的保护主义立场也推升了部分投资者的避险情绪，他曾威胁对中国征收报复性 关税、在美国和墨西哥边境修建一堵墙、并撕毁北美自由贸易协定(NAFTA)。 特朗普还曾表示，他就任不久后就会将中国列为汇率操纵国。 “我们的企业竞争不过他们，因为我们的货币更强硬，这正在害死我们，”华尔街日报 周五刊发的报导引述特朗普表示。 但他周末接受采访时表示，他入住白宫后，在采取上述措施之前会先跟中国谈判。 特朗普的通货再膨胀刺激政策如果付诸实施，也料将是逐步的，而不会立即推出。 “就算特朗普启动国内政策，其刺激措施今年也不会给美国带来很大影响，更有可能是 在明年，”IHS Markit驻东京分析师Harumi Taguchi称。 “中期看法是，美联储将升息，利差情况将支撑美元，”她表示。 受疲弱英镑扶助，美元指数 上涨0.3%至101.50。 欧元兑美元 下跌0.3%，报1.0613美元。 欧洲央行本周四将举行例行政策会议。路透调查显示，受访分析师普遍预期欧央行将维 持政策不变。央行上月开会时，意外宣布将从4月开始把月度购债规模削减至600亿欧元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0615 1.0641 -0.24 +0.97 1.0513 美元/日圆 114.04 114.51 -0.41 -2.42 116.87 欧元/日圆 121.06 121.83 -0.63 -1.69 123.14 美元/瑞郎 1.0102 1.0083 +0.19 -0.75 1.0178 英镑/美元 1.2022 1.2176 -1.26 -2.55 1.2336 美元/加元 1.3138 1.3111 +0.21 -2.17 1.3430 美元/离岸人民币 6.8552 6.8456 +0.14 -1.68 6.9726 澳元/美元 0.7473 0.7499 -0.35 +3.58 0.7215 新西兰元/美元 0.7097 0.7126 -0.41 +2.25 0.6941 澳元/日圆 85.230 85.940 -0.83 +1.08 84.320 新西兰元/日圆 81.600 81.600 +0.00 +0.53 81.170 英镑/日圆 137.14 139.62 -1.78 -4.78 144.02 澳元/新西兰元 1.0527 1.0525 +0.02 +1.39 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王颖/张明钧/王兴亚/杜明霞；审校 王丽鑫/张若琪/汪红英/王颖)