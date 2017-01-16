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亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 13:37 BJT

重发-《全球汇市》英镑在三个月低点附近波动，受“硬退欧”担忧影响

(重发以调整表格)
    * 英镑在去年10月闪崩时低点附近波动
    * 避险情绪令日圆受益，美元承压
    * 本周稍晚欧洲央行料维持政策不变

    路透东京/悉尼1月16日 - 亚洲交易时段，英镑在三个月低点附近波动，此前有关英国
政府准备从欧盟“硬”退出的报导，使得投资者对这一事件影响的担忧卷土重来。
    
    英镑分散了市场对美元的注意力。近几个交易日美元承压，因投资者在推测美国候任总
统特朗普周五就任后可能推行的经济政策。

    英镑兑美元在亚洲早盘清淡交易中最低跌至1.1983美元，为去年10月初英镑出现闪崩以
来的最低水准。该货币对最新报1.2032，日内跌1.2%。
    
    交易商表示，市场在一定程度上是对英国星期日泰晤士报的一篇报导做出反应。报导称
，英国首相特雷莎梅本周将表示，她愿意为了重获对英国边境的控制而退出欧盟单一市场，
以此暗示她计划“硬性退欧”。

    投资者一直担心这样断然退出单一市场可能会打击英国出口，并使外国投资撤出英国。
    
    特雷莎梅之前已表示，她将在3月底前触发第50条，启动正式退欧程序。但到目前为止
，她基本未公布她将寻求与欧盟达成协议的细节，这令部分投资者、企业和议员感到失望。

    特雷莎梅周二的讲话将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起
来。
    
    欧元兑英镑 涨0.9%至0.8820英镑，英镑兑日圆 跌1.6%至137.35日圆
。

    日圆全线走强，美元兑日圆 跌0.3%至114.13日圆，向上周低点113.75回落。

    “‘硬退欧’引发的避险情绪，正推低美元/日圆，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅
文表示。

    “但截至目前，我认为对12月美元/日圆涨势的修正、以及对美国新总统可能加强保护
主义政策的忧虑，一直是市场主要题材。”

    特朗普在胜选后的首场记者会上几乎没有提及任何政策细节。大选过后美元走高，因预
期特朗普政府或将采取刺激措施以提振经济增长并推高通胀，从而促使美国联邦储备理事会
(美联储/FED)加快升息步伐。
    
    但特朗普的保护主义立场也推升了部分投资者的避险情绪，他曾威胁对中国征收报复性
关税、在美国和墨西哥边境修建一堵墙、并撕毁北美自由贸易协定(NAFTA)。
    
    特朗普还曾表示，他就任不久后就会将中国列为汇率操纵国。
    
    “我们的企业竞争不过他们，因为我们的货币更强硬，这正在害死我们，”华尔街日报
周五刊发的报导引述特朗普表示。
    
    但他周末接受采访时表示，他入住白宫后，在采取上述措施之前会先跟中国谈判。
    
    特朗普的通货再膨胀刺激政策如果付诸实施，也料将是逐步的，而不会立即推出。
    
    “就算特朗普启动国内政策，其刺激措施今年也不会给美国带来很大影响，更有可能是
在明年，”IHS Markit驻东京分析师Harumi Taguchi称。
    
    “中期看法是，美联储将升息，利差情况将支撑美元，”她表示。
    
    受疲弱英镑扶助，美元指数 上涨0.3%至101.50。

    欧元兑美元 下跌0.3%，报1.0613美元。

    欧洲央行本周四将举行例行政策会议。路透调查显示，受访分析师普遍预期欧央行将维
持政策不变。央行上月开会时，意外宣布将从4月开始把月度购债规模削减至600亿欧元。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0615  1.0641  -0.24  +0.97  1.0513
    美元/日圆            114.04  114.51  -0.41  -2.42  116.87
    欧元/日圆         121.06  121.83  -0.63  -1.69  123.14
    美元/瑞郎            1.0102  1.0083  +0.19  -0.75  1.0178
    英镑/美元            1.2022  1.2176  -1.26  -2.55  1.2336
    美元/加元            1.3138  1.3111  +0.21  -2.17  1.3430
    美元/离岸人民币      6.8552  6.8456  +0.14  -1.68  6.9726
    澳元/美元            0.7473  0.7499  -0.35  +3.58  0.7215
    新西兰元/美元        0.7097  0.7126  -0.41  +2.25  0.6941
    澳元/日圆         85.230  85.940  -0.83  +1.08  84.320
    新西兰元/日圆     81.600  81.600  +0.00  +0.53  81.170
    英镑/日圆         137.14  139.62  -1.78  -4.78  144.02
    澳元/新西兰元     1.0527  1.0525  +0.02  +1.39  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 王颖/张明钧/王兴亚/杜明霞；审校 王丽鑫/张若琪/汪红英/王颖)
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