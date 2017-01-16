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亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 13:53 BJT

澳洲股市：收盘上涨，受矿业股反弹提振

Fortescue Metals 涨幅最高达3.7%，触及一个月高点。力拓 收高1.8%。

铜矿商OZ Minerals 最多上涨3.3%至四年半高位。

DUET集团 跳升5.4%，收在逾八年高位。此前香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。 (完)
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