版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 14:26 BJT

日本股市：日经指数触及逾两周低位，因日圆走升及特朗普行情退潮

日经指数 收盘跌1%至19,095.24点，盘中曾触及12月30日以来最低水准19,061.27点。钢铁 和航运 等类股表现不及大盘；特朗普的基建支出计划可能会刺激全球需求的预期此前令这两类公司受益。

东证股价指数 和JPX-日经400指数 均下跌0.9%，分别报1,530.64和13,716.75点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐