日本金融：政府将为日本邮政的进一步发股遴选承销商--消息

日本邮政集团在2015年11月进行了前所未见的三档首次公开招股(IPO)，日本邮政以及旗下两家金融分支--日本邮政银行和日本邮政保险都各自面向市场发行约10%的股份。这成为该国近30年最大的一宗私有化交易。