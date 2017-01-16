日本金融：政府将为日本邮政的进一步发股遴选承销商--消息

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京1月16日 - 日本政府一位官员周一表示，政府将很快为日本邮政 的进一步股票发行选定承销商。
日本邮政集团在2015年11月进行了前所未见的三档首次公开招股(IPO)，日本邮政以及旗下两家金融分支--日本邮政银行和日本邮政保险都各自面向市场发行约10%的股份。这成为该国近30年最大的一宗私有化交易。
政府已经计划通过日本邮政再次发售股票，最终筹资约4万亿日圆(350亿美元)，用于重建在2011年遭到地震和海啸破坏的地区。
该位直接了解情况的官员称，一个政府小组将于周一开会，决定遴选本案主承销商的标准。尚不知道何时选定承销商。
日本邮政的一位发言人称，他尚不知晓任何此类计划。(完)
(编译 高琦 审校 王兴亚)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017