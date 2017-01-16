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亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 15:03 BJT

日本金融：政府将为日本邮政的进一步发股遴选承销商--消息

路透东京1月16日 - 日本政府一位官员周一表示，政府将很快为日本邮政 的进一步股票发行选定承销商。

日本邮政集团在2015年11月进行了前所未见的三档首次公开招股(IPO)，日本邮政以及旗下两家金融分支--日本邮政银行和日本邮政保险都各自面向市场发行约10%的股份。这成为该国近30年最大的一宗私有化交易。

政府已经计划通过日本邮政再次发售股票，最终筹资约4万亿日圆(350亿美元)，用于重建在2011年遭到地震和海啸破坏的地区。

该位直接了解情况的官员称，一个政府小组将于周一开会，决定遴选本案主承销商的标准。尚不知道何时选定承销商。

日本邮政的一位发言人称，他尚不知晓任何此类计划。(完)

(编译 高琦 审校 王兴亚)
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