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亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 14:58 BJT

新兴汇市：新兴亚币下跌，谨慎等待美联储官员讲话及特朗普就职演说

亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            113.82    114.55   +0.64   +2.86    117.07
    坡元            1.4275    1.4275   +0.00   +1.51    1.4490
    台币          31.675    31.602   -0.23   +1.91    32.279
    韩元           1181.74   1174.70   -0.60   +2.20   1207.70
    泰铢             35.41     35.40   -0.03   +1.10     35.80
    菲律宾披索       49.84     49.64   -0.39   -0.23     49.72
    印尼卢比      13352.00  13323.00   -0.22   +0.88  13470.00
    印度卢比       68.14     68.16   +0.04   -0.32     67.92
    马币            4.4640    4.4600   -0.09   +0.46    4.4845
    人民币          6.8928    6.9022   +0.14   +0.78    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
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 (编译 王兴亚/孙茉莉/侯雪苹；审校 李春喜/张若琪/王洋)
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