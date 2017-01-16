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亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 14:56 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：英镑全线下滑

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* 英镑/美元跌1.16%，英镑/日圆跌2.43%，欧元/英镑涨1.24%，美元/日圆下滑0.58%

* 澳元/美元跌0.33%，美元/在岸人民币走跌0.16%，美元/离岸人民币涨0.16%，美元/韩元涨0.64%

* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%

* 英国首相特雷莎梅预定发表重要脱欧演说，将呼吁全国团结

* 特朗普称将提议结束对俄罗斯部分制裁，以要求俄削减核武器

* 美国逢马丁路德金纪念日假期休市

(完) (编译 白云; 审校 张若琪)
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