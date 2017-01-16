中国房地产：对棚户区改造积极省区实施激励，年度支持约八个--住建部

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透北京1月16日 - 中国住房和城乡建设部等部委最新发文，拟对年度棚改工作积极主动、成效明显的省区进行激励，年度激励支持的省（区、市）数量在八个左右，并适当兼顾东中西部地区的差异。
住建部网站刊登其与发改委、财政部等联合发布的实施办法称，每年1月，住房城乡建设部根据上一年度棚改工作情况，会商发改委、财政部，提出拟予激励支持的建议名单，并报送国务院。
发改委将在安排保障性安居工程中央预算内投资时，对受表扬激励的地方给予适当倾斜支持；财政部将在安排中央财政城镇保障性安居工程专项资金时，对受表扬激励的地方给予适当倾斜支持。
拟激励支持地方名单的提出，主要考虑棚改年度任务、工作进度、货币化安置情况、中央预算内投资项目开工和投资完成情况、中央财政补助资金使用情况，同时参考资金筹集、工作成效、日常管理、守法执规等情况。
对在棚改工作中具有下列情形之一的地方，实行一票否决，不列入拟激励支持名单：包括棚改年度任务未完成的；在国务院大督查中发现问题较多、工作不力的；对上一年度棚改工作审计发现问题整改不力、进展缓慢的；存在其它严重问题，有必要取消其激励支持资格的。
中国目标2015-2017年要开工改造棚户区1,800万套。其中2015年目标任务是580万套，实际开工601万套；2016年目标是开工改造600万套，1-9月已开工棚户区改造577万套，占年度目标任务的96%，完成投资1.2万亿元人民币。（完）
浏览该办法原文，点选住建部网站链接：here (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017