中国房地产：对棚户区改造积极省区实施激励，年度支持约八个--住建部

路透北京1月16日 - 中国住房和城乡建设部等部委最新发文，拟对年度棚改工作积极主动、成效明显的省区进行激励，年度激励支持的省（区、市）数量在八个左右，并适当兼顾东中西部地区的差异。

住建部网站刊登其与发改委、财政部等联合发布的实施办法称，每年1月，住房城乡建设部根据上一年度棚改工作情况，会商发改委、财政部，提出拟予激励支持的建议名单，并报送国务院。

发改委将在安排保障性安居工程中央预算内投资时，对受表扬激励的地方给予适当倾斜支持；财政部将在安排中央财政城镇保障性安居工程专项资金时，对受表扬激励的地方给予适当倾斜支持。

拟激励支持地方名单的提出，主要考虑棚改年度任务、工作进度、货币化安置情况、中央预算内投资项目开工和投资完成情况、中央财政补助资金使用情况，同时参考资金筹集、工作成效、日常管理、守法执规等情况。

对在棚改工作中具有下列情形之一的地方，实行一票否决，不列入拟激励支持名单：包括棚改年度任务未完成的；在国务院大督查中发现问题较多、工作不力的；对上一年度棚改工作审计发现问题整改不力、进展缓慢的；存在其它严重问题，有必要取消其激励支持资格的。

中国目标2015-2017年要开工改造棚户区1,800万套。其中2015年目标任务是580万套，实际开工601万套；2016年目标是开工改造600万套，1-9月已开工棚户区改造577万套，占年度目标任务的96%，完成投资1.2万亿元人民币。（完）

浏览该办法原文，点选住建部网站链接：here (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)