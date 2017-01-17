《香港重要政经日程》--1月17日-2月3日

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
================== 今日重要政经消息=================
1月17日（周二）
*08:15 亚洲金融论坛。
09:00 合生元 在中国举行股东特别大会。
10:00 南华金融 股东特别大会。
10:30 百德国际 股东特别大会。
14:00 博大绿泽 在中国举行股东特别大会。
14:30 摩根资产管理发布投资者信心指数。
15:00 培力控股 股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
1月18日（周三）
*香港公布2017年施政报告。
新世纪医疗 首日挂牌。
11:00 时尚环球 股东特别大会。
14:45 中信里昂风水指数发布会。
1月19日（周四）
公布10-12月失业率。
10:30 中信证券 在中国举行股东特别大会。
13:00 滙丰2017年环球经济展望记者会。
*14:30 中国天瑞水泥 股东特别大会。
17:40 中海油 2017年战略展望新闻发布会。
1月20日（周五）
10:00 绿地润东汽车 股东特别大会。
10:30 中国国航 在中国举行股东特别大会。
15:00 中国绿色食品 股东特别大会。
1月23日（周一）
公布12月份消费物价指数。
09:30 中国枫叶教育 股东周年大会。
10:00 至卓国际 股东特别大会。
10:00 新华滙金融 股东特别大会。
11:00 绿心集团<0094.HK股东特别大会。
14:30 世邦魏理仕举行香港房地产市场2017年展望新闻发布会。
15:00 西伯利亚矿业 股东特别大会。
*1月24日（周二）
合和实业 公布中期业绩。
合和公路基建 公布中期业绩。
*1月25日（周三）
维达国际 公布全年业绩。
11:00 珠江钢管 股东特别大会。
*1月26日（周四）
公布12月份进出口数据。
电能实业 董事会考虑派发特别中期股息。
恒隆地产 公布全年业绩。
恒隆集团 公布全年业绩。
*1月27日（周五）
公布12月份M-3货币供应数字。
公布12月份外汇基金总资产。
公布12月底人民币存款结余。
10:00 金川国际 股东特别大会。
*1月30日（周一）
农历年初三公众假期。
*1月31日（周二）
农历年初四公众假期。
*2月3日（周五）
公布1月份香港日经PMI。
10:00 蒙牛乳业 股东特别大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。