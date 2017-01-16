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亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 15:33 BJT

表格：外资在韩国股市卖超2,394亿韩元

路透首尔1月16日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超2,394亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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1 月16日 -239.4 184.7 40.1

^1 月13日 -108.4 163.5 -58.5

1 月12日 31.4 -10.4 -32.1

1 月11日 485.5 -55.1 -430.0

1 月10日 99.6 -249.8 128.6

1 月 9日 254.4 -457.4 193.4

1 月 6日 171.3 -136.5 -28.8

1 月 5日 84.1 -164.8 65.5

1 月 4日 214.2 -358.3 127.2

1 月 3日 171.1 -175.0 -11.2

1 月 2日 27.4 -84.7 38.6

12月29日 128.6 -296.6 155.9

12月28日 126.8 -414.8 281.0

12月27日 93.4 173.6 -258.8

12月26日 -31.2 125.3 -87.9

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本月以来 1,191.1 -1,343.7 32.8

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今年以来 1,191.1 -1,343.7 32.8

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注：^ 为修正后数据。(完) (编译 高琦 审校 白云)
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