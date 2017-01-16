表格：外资在韩国股市卖超2,394亿韩元

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透首尔1月16日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超2,394亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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1 月16日 -239.4 184.7 40.1
^1 月13日 -108.4 163.5 -58.5
1 月12日 31.4 -10.4 -32.1
1 月11日 485.5 -55.1 -430.0
1 月10日 99.6 -249.8 128.6
1 月 9日 254.4 -457.4 193.4
1 月 6日 171.3 -136.5 -28.8
1 月 5日 84.1 -164.8 65.5
1 月 4日 214.2 -358.3 127.2
1 月 3日 171.1 -175.0 -11.2
1 月 2日 27.4 -84.7 38.6
12月29日 128.6 -296.6 155.9
12月28日 126.8 -414.8 281.0
12月27日 93.4 173.6 -258.8
12月26日 -31.2 125.3 -87.9
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本月以来 1,191.1 -1,343.7 32.8
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今年以来 1,191.1 -1,343.7 32.8
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注：^ 为修正后数据。(完) (编译 高琦 审校 白云)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017