版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 15:38 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶触及近四年最高位，受供应担忧提振

天然橡胶生产国协会(ANRPC)上周五表示，2017年第一季全球天然橡胶产量可能下滑，主要产胶国泰国发生洪灾影响到割胶活动。

TOCOM-6月期胶 <0#2JRU:>收高11.5日圆，报每公斤305日圆。

上海期交所5月期胶涨1,135日圆，或5.6%，至每吨21,515元人民币，此前曾触及2014年1月3日以来最高位21,730元。

新加坡商品交易所(SICOM)2月期胶 最新报每公斤225.9美分，涨17.2美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 候雪苹/白云; 审校 蔡美珍/艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐