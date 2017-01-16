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亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 15:44 BJT

金属期市：伦铜受获利了结打压微跌，上周涨逾5%

但珀斯的一位交易员谨慎表示，不应对铜价的温和回调做出过度解读。

“人气依然倾向于看多，”这位要求匿名的交易员表示，“我们看到的所有数据都支撑市场。”

上海主力期铜 上涨0.95%，报每吨47,950元人民币。

伦敦期镍 下滑1%至每吨10,325美元，部分抹去上周五达1.7%的涨幅。

印尼政府突然松绑实施三年的镍矿和铝土矿出口禁令，交易商担心此举将压低镍价格。

伦敦期铝 微跌0.08%至每吨1,807.50美元。伦敦期锌 下滑0.5%至每吨2,776美元。伦敦期铅 上涨2%至每吨2,271.50美元。

上海期铝 下跌0.11%，上海期锌 和期铅 分别上涨1%和0.61%。（完）

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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/高琦 审校 蔡美珍/张荻)
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