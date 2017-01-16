台湾债市：指标五年券106/2殖利率微收跌，观望标债变数厘清

台湾央行：开放申购14、28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北5月25日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期10,404亿台币。
* 指标五年券106/2殖利率微收跌
* 交投持续观望周三标售结果出炉
* 106/2殖利率明日主要区间料在0.80-0.83%
路透台北1月16日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周一微收跌。交易员表示，今日106/2殖利率多在0.81%上下狭幅整理，观望周三106/2标债变数厘清，且美债周一逢假期休市也令短线抛补交投意愿降低。
他们指出，至上日106/2空单量从高点滑落10亿至86.5亿台币，大致徘徊在该券总发行量250亿台币三分之一水位，显示目前多空皆已确立，静待该券标售结果出炉，目前市场多数预估在0.80-0.85%。
〞今年短券比较吃香、买盘较热，中长券买盘比较冷。〞一大型证券交易员说。
其并称，指标10年券105/11 因农历春节过后即将展开发行前交易而收高1.1个基点，但成交量低迷，对五年券106/2盘势并未造成影响，标债前料106/2殖利率将续在既有区间盘整。
交易员表示，随着农历年前最后交易日(24日)脚步逼近，因应T+2日交割制度，券商间内部普遍有共识暂定年前交易至周五(20日)，除非美国新总统特朗普周五就任演说有出乎意外的说法，因此推估在五年新券106/2标售后交投将会逐渐趋于淡静。
他们预估明日106/2期公债发行前交易殖利率暂看0.80-0.83%。
美国公债收益率上周五上涨，因数据支撑了美国经济正稳步扩张的观点，美股上涨也刺激了避险公债的抛售。10年期美债 收益率升3个基点至2.391%，盘中跌至六周最低的2.307%。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期
5 106/2 -0.42 0.8058 0.8035-0.8129% 188.5
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交 20 105/9 没有成
交 10 105/11 1.1610% 5 105/13 没有成
交 2 106/1 0.5650% (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透台北5月25日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期10,404亿台币。
================== 今日重要政经消息================= 5月25日（周四） 公布4月份进出口数字。 霭华押业信贷公布年度业绩。 联想集团公布全年业绩。 石药集团公布首季业绩。 国美电器公布首季业绩。 10:00 中国移动股东周年大会。 10:00 光大控股股东周年大会。 10:00 石药集团股东周年大会。 10:30 中国国航在中国举行股东周年大会。 11:00 友邦保险与热刺足球俱乐部联合新闻发布会。 11:30 保利置业股东周年大会。 *12:00 港铁西铁锦上路物业发展项目截标。 13:30 中远海运港口股东周年大会。 14:00 中外运航运股东周年大会。 14:30 国美电器股东周年大会。 *15:00 艾硕控股全面撤换董事提议小股东权益媒体声明会。 15:30 华润啤酒股东周年大会。
路透北京5月25日 - 新华社旗下的经济参考报周四报导称，针对市场关于银监会发文重点检查信托违规拿地业务的消息，银监会相关负责人表示，银监会近日印发检查要点是仅用于指导具体检查项目，并非发布监管政策。