台湾债市：指标五年券106/2殖利率微收跌，观望标债变数厘清

* 指标五年券106/2殖利率微收跌

* 交投持续观望周三标售结果出炉

* 106/2殖利率明日主要区间料在0.80-0.83%

路透台北1月16日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周一微收跌。交易员表示，今日106/2殖利率多在0.81%上下狭幅整理，观望周三106/2标债变数厘清，且美债周一逢假期休市也令短线抛补交投意愿降低。

他们指出，至上日106/2空单量从高点滑落10亿至86.5亿台币，大致徘徊在该券总发行量250亿台币三分之一水位，显示目前多空皆已确立，静待该券标售结果出炉，目前市场多数预估在0.80-0.85%。

〞今年短券比较吃香、买盘较热，中长券买盘比较冷。〞一大型证券交易员说。

其并称，指标10年券105/11 因农历春节过后即将展开发行前交易而收高1.1个基点，但成交量低迷，对五年券106/2盘势并未造成影响，标债前料106/2殖利率将续在既有区间盘整。

交易员表示，随着农历年前最后交易日(24日)脚步逼近，因应T+2日交割制度，券商间内部普遍有共识暂定年前交易至周五(20日)，除非美国新总统特朗普周五就任演说有出乎意外的说法，因此推估在五年新券106/2标售后交投将会逐渐趋于淡静。

他们预估明日106/2期公债发行前交易殖利率暂看0.80-0.83%。

美国公债收益率上周五上涨，因数据支撑了美国经济正稳步扩张的观点，美股上涨也刺激了避险公债的抛售。10年期美债 收益率升3个基点至2.391%，盘中跌至六周最低的2.307%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期

5 106/2 -0.42 0.8058 0.8035-0.8129% 188.5

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交 20 105/9 没有成

交 10 105/11 1.1610% 5 105/13 没有成