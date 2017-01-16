版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 18:52 BJT

中国信用债：大连机床中票16大机床MTN001未足额划付付息资金--上清所

路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床
MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂
无法代理发行人进行本期债券的付息工作。
    
    大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。
    
    16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1
月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。
    
    大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月
26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被
持有人要求回售。
    
    去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年
11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的
偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期
偿付本息，本金规模5亿元；12月29日，15机床CP004到期未能兑付，本金规模5亿元。 
    
    因在10个工作日内未能筹措足额资金对16大机床SCP001进行延期支付，大连机床还触发
了16大机床SCP002和16大机床SCP003的交叉违约。 大连机床集团去年12月29日
发布公告强调，其提供质押的应收账款可全额覆盖上述两期超短融(SCP)本息金额。[nL4S1E
O1HO]
       
    以下为中金公司2016年11月下旬报告所附大连机床集团存量债券明细(金额：亿元)：  
  
   债券名称            种类           规模      发行日      到期日    主承销商
 16大机床SCP00  超短融                  5     2016-08-04  2017-05-02  兴业银行
 2                                                                    
 14机床PPN001   非公开定向债务融资      5     2014-05-19  2017-05-20  浦发银行
                工具                                                  
 16大机床SCP00  超短融                  5     2016-10-26  2017-07-24  兴业银行
 3                                                                    
 15机床PPN001   非公开定向债务融资      5     2015-02-04  2018-02-05  浦发银行
                工具                                                  
 15机床MTN001   中票                    4     2015-07-29  2018-07-30  兴业银行
 16大机床MTN00  中票                    4     2016-01-13  2019-01-14  兴业银行
 1                                                                    
     金额合计                          28                                 
 (完)
    
    参看详情，请点选上海清算所 here

 (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐