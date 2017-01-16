中国信用债：大连机床中票16大机床MTN001未足额划付付息资金--上清所

路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿元；12月29日，15机床CP004到期未能兑付，本金规模5亿元。 因在10个工作日内未能筹措足额资金对16大机床SCP001进行延期支付，大连机床还触发 了16大机床SCP002和16大机床SCP003的交叉违约。 大连机床集团去年12月29日 发布公告强调，其提供质押的应收账款可全额覆盖上述两期超短融(SCP)本息金额。[nL4S1E O1HO] 以下为中金公司2016年11月下旬报告所附大连机床集团存量债券明细(金额：亿元)： 债券名称 种类 规模 发行日 到期日 主承销商 16大机床SCP00 超短融 5 2016-08-04 2017-05-02 兴业银行 2 14机床PPN001 非公开定向债务融资 5 2014-05-19 2017-05-20 浦发银行 工具 16大机床SCP00 超短融 5 2016-10-26 2017-07-24 兴业银行 3 15机床PPN001 非公开定向债务融资 5 2015-02-04 2018-02-05 浦发银行 工具 15机床MTN001 中票 4 2015-07-29 2018-07-30 兴业银行 16大机床MTN00 中票 4 2016-01-13 2019-01-14 兴业银行 1 金额合计 28 (完) 参看详情，请点选上海清算所 here (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)