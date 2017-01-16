台湾金融：中华信评将阳明海运展望调为负向，长期企业评等仍为“twBBB”

路透台北1月16日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周一表示，由于阳明海运 流动性与利息保障倍数均转弱，将阳明海运长期评等的评等展望由“稳定”调为“负向”，并确认其长期企业信用评等为“twBBB”，其无担保普通公司债的债务发行评等则为“twBBB-”。

其新闻稿指出，过去12个月以来，阳明海运负的营运现金流量已明显降低其流动性与利息保障倍数，同时大幅削弱阳明海运可以因应货柜航运业景气持续衰退的财务缓冲空间。

中华信评认为，短期海运市场情势可望趋于稳定、阳明海运畅通的银行融资管道，以及已获政府支持的增资计画等，应可协助阳明海运因应市场的持续波动，并缓和其依旧偏高的财务风险。