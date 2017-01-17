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亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 10:32 BJT

中国新债：进出口行周四将增发至多120亿元三期固息债，期限3/5/10年

路透上海1月16日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(19日)招标增发至多120亿元三期固息债，期限
包括三年、五年和10年。
    
    上述三期债分别为该行2016年第15期 、第16期 和第10期CN160310=CFXS
的增发债，票面利率分别为3.15%、3.30%、3.18%。
    
    
    具体发行条款如下：
 
                      2016年第15/16/10期增发债
   ----------------------------------------------------------------
    招标规模上限      3/5/10年：40亿元
    期限/计息方式     3/5/10年固息
    招标时间          1月19日10:00-11:30
    招标方式          单一价格中标(荷兰式)
    缴款日            1月20日
    起息日            3/5年：2016年12月5日；10年：2016年9月5日
    发行期            1/19-1/20
    上市日            1月23日
    手续费            3年：0.05%；5年：0.1%；10年：0.15%
   ----------------------------------------------------------------(完)
            
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 (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)
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