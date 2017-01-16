版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 17:16 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币小幅收升，特朗普就任在即市场观望气氛渐浓

* 人民币兑美元小幅收升，中间价亦小升
    * 美元指数承压继续利好人民币
    * 特朗普就任在即，市场观望气氛渐浓
    * 大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期 周一小幅收涨，中间价亦小升
。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指
数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确
保汇价基本稳定。
    
    他们并表示，由于特朗普持续在中美敏感区域制造话题，市场观望气氛渐浓，而中国监
管层的应对策略也会影响汇率走向，在这些不确定因素明确之前，市场料不会有趋势性走势
。
    
    本周市场密切关注周二英国首相特雷莎梅伦敦讲话，周五中国公布2016年全年GDP和工
业、投资等重要宏观经济数据、以及同日的特朗普就职演说。
    
    “这周市场头寸相对偏轻，明天有英国首相的讲话可能会公布是否‘硬’脱欧，20号特
朗普也会发表就职演说，他讲话前美元多头估计不会有太大反应。”一中资行交易员称。
    
    亦有中资行交易员表示，即便特朗普真的认定中国操纵汇率，中国也不一定会推高人民
币，未来人民币还会跟着美元指数走。
    
    “市场流动性不太好，没人询价的，询了也少有人给价。可能还是观望情绪比较浓。”
一外资行交易员表示。

    全球汇市方面，亚洲交易时段，英镑在三个月低点附近波动，此前有关英国政府准备从
欧盟“硬”退出的报导，使得投资者对这一事件影响的担忧卷土重来。 
    
    英国首相办公室周日称，特雷莎梅本周二将在伦敦发表讲话，她将利用对英国脱欧发表
重要讲话的机会，呼吁英国民众放下去年公投的对立，为一个更开放的英国愿景团结起来。
 

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：
    
 在岸市场人民币兑美     今日          上日        升贬
 元                                             
 即期成交价格<CNY=C    6.8976         6.9        0.03%
               FXS>                             
   中间价              6.8874        6.8909      0.05%
 成交额<CNYSPTVOL=C  216.85亿美   177.84亿美元      
               FXT>      元                     
 日内波动幅度(pips)      128       日低6.9028   日高6.89
   今年以来升贬幅度                               -5.86%
 2005年汇改以来升贬                               19.99%
               幅度                             
  一年期美元/人民币          810                        
               掉期                             
                                                
                                                    
 离岸人民币市场         今日          上日              
   CNH即期             6.8604        6.8423             
 一年期NDF<CNY1YNDF     7.165        7.173              
              OR=>                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.8951；
人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15
点的参考汇率为7.3191、6.0563和8.2942。
    
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）    

 (发稿 张金栋/孙琦子/马蓉; 审校 林高丽/乔艳红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐