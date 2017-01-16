《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--1月16日

港报财经评论：内房楼价逆线走，去杠杆下买龙头--信报5月25日
国际评级机构穆迪突然宣布下调中国主权评级至「A1」，是十多年来第二家评级机构下调中国主权评级。不过，这次降级的冲击轻微，在岸和离岸人民币滙价变动不大，中资股无大反应，A股先跌后回稳。中国的信用评级下降趋势早于2013年开始，去杠杆的大环境可能要持续好几年。
路透1月16日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间 16:19时，1港元=0.88911人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢 价为23.9%，高于上交易日收盘的21.25%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.55 4.73 1.08 建设银行 5.61 5.80 1.09 中国银行 3.50 3.50 1.12 农业银行 3.16 3.23 1.10 招商银行 18.58 18.94 1.10 中信银行 6.87 5.09 1.52 交通银行 5.92 5.74 1.16 民生银行 9.20 8.53 1.21 中国人寿 26.20 21.05 1.40 中国平安 36.19 40.10 1.02 中国太保 28.67 27.60 1.17 中信证券 16.36 16.02 1.15 新华人寿 45.80 37.35 1.38 海通证券 16.58 13.94 1.34 华能国际 7.36 5.07 1.63 大唐发电 3.77 2.00 2.12 华电国际 5.10 3.33 1.72 中煤能源 5.69 3.85 1.66 中国神华 16.89 16.10 1.18 中国石油 8.52 6.17 1.55 兖州煤业 10.32 5.71 2.03 中国石化 5.96 6.02 1.11 上海石化 6.72 4.67 1.62 中海油服 12.53 7.46 1.89 仪征化纤 3.90 1.46 3.00 中国铝业 4.57 3.38 1.52 江西铜业 17.91 11.86 1.70 洛阳钼业 3.99 1.98 2.27 紫金矿业 3.45 2.64 1.47 马钢股份 2.96 2.72 1.22 鞍钢股份 5.45 5.40 1.14 重庆钢铁 2.52 2.15 1.32 海螺水泥 18.12 22.80 0.89 洛阳玻璃 25.61 5.18 5.56 京城机电 9.73 3.30 3.32 中联重科 4.44 3.51 1.42 金隅股份 4.17 2.77 1.69 中国国航 7.50 5.22 1.62 东方航空 6.93 3.68 2.12 南方航空 7.28 4.26 1.92 中国远洋 5.20 2.73 2.14 中海集运 3.92 1.59 2.77 中集集团 15.05 11.34 1.49 中海发展 7.03 4.29 1.84 宁沪高速 8.89 9.86 1.01 深高速 8.61 6.61 1.47 成渝高速 4.91 2.96 1.87 皖通高速 14.06 5.89 2.68 广深铁路 5.61 4.95 1.27 中国南车 10.01 7.22 1.56 中国交建 15.51 9.18 1.90 中国铁建 11.88 10.24 1.30 中国中铁 9.05 6.54 1.56 长城汽车 11.15 7.95 1.58 比亚迪 47.76 42.35 1.27 广汽集团 24.73 10.42 2.67 青岛啤酒 30.40 29.20 1.17 白云山 23.89 18.80 1.43 新华制药 12.75 5.57 2.57 海信科龙 9.85 6.67 1.66 南京熊猫 14.94 7.07 2.38 晨鸣纸业 10.75 8.08 1.50 上海医药 20.70 19.32 1.21 中兴通讯 14.64 12.00 1.37 东方电气 10.79 7.27 1.67 潍柴动力 10.34 12.84 0.91 东北电气 7.18 2.37 3.41 广船国际 30.27 12.70 2.68 昆明机床 7.21 2.61 3.11 一拖股份 12.11 4.40 3.10 北辰实业 4.07 2.46 1.86 创业环保 8.02 3.93 2.30 中国中冶 5.28 2.86 2.08 金风科技 16.02 12.62 1.43 丽珠 56.37 43.70 1.45 万科 21.00 19.26 1.23 郑煤机 7.17 4.15 1.94 大连港 2.68 1.35 2.23 山东墨龙 9.91 2.70 4.13 浙江世宝 35.07 8.92 4.42 复星医药 23.93 24.00 1.12 光大银行 3.97 3.61 1.24 东江环保 17.40 12.68 1.54 上海电气 8.42 3.51 2.70 广发证券 17.00 16.30 1.17 华泰证券 18.16 15.00 1.36 东方证券 15.46 7.57 2.30 光大证券 15.97 12.66 1.42 招商证券 16.64 11.90 1.57 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
国际评级机构穆迪突然宣布下调中国主权评级至「A1」，是十多年来第二家评级机构下调中国主权评级。不过，这次降级的冲击轻微，在岸和离岸人民币滙价变动不大，中资股无大反应，A股先跌后回稳。中国的信用评级下降趋势早于2013年开始，去杠杆的大环境可能要持续好几年。
0040GMT * 欧元/澳元在亚洲市场盘初上涨0.2%，开盘持平 * 动能分析显示，5日、10日和20日移动均线上行，净偏多格局 * 涨势受限于9月高点1.5093，收盘若超越该点位则上看1.5166，后 者为2016年5月到今年2月跌势的76.4%回档位 * 若收盘跌破10日均线切入位1.4938，则涨势受阻 * 纽约盘的低点1.4925和高点1.5006分别为首道支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 李爽)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)