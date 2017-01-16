版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 16:20 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--1月16日

路透1月16日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间
16:19时，1港元=0.88911人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢
价为23.9%，高于上交易日收盘的21.25%。
    
  公司名       A股代码         H股代码     A股价格(元)  H股价格(港元   A/H股比价
                                                             )        
 工商银行                                         4.55          4.73         1.08
 建设银行                                         5.61          5.80         1.09
 中国银行                                         3.50          3.50         1.12
 农业银行                                         3.16          3.23         1.10
 招商银行                                        18.58         18.94         1.10
 中信银行                                         6.87          5.09         1.52
 交通银行                                         5.92          5.74         1.16
 民生银行                                         9.20          8.53         1.21
 中国人寿                                        26.20         21.05         1.40
 中国平安                                        36.19         40.10         1.02
 中国太保                                        28.67         27.60         1.17
 中信证券                                        16.36         16.02         1.15
 新华人寿                                        45.80         37.35         1.38
 海通证券                                        16.58         13.94         1.34
 华能国际                                         7.36          5.07         1.63
 大唐发电                                         3.77          2.00         2.12
 华电国际                                         5.10          3.33         1.72
 中煤能源                                         5.69          3.85         1.66
 中国神华                                        16.89         16.10         1.18
 中国石油                                         8.52          6.17         1.55
 兖州煤业                                        10.32          5.71         2.03
 中国石化                                         5.96          6.02         1.11
 上海石化                                         6.72          4.67         1.62
 中海油服                                        12.53          7.46         1.89
 仪征化纤                                         3.90          1.46         3.00
 中国铝业                                         4.57          3.38         1.52
 江西铜业                                        17.91         11.86         1.70
 洛阳钼业                                         3.99          1.98         2.27
 紫金矿业                                         3.45          2.64         1.47
 马钢股份                                         2.96          2.72         1.22
 鞍钢股份                                         5.45          5.40         1.14
 重庆钢铁                                         2.52          2.15         1.32
 海螺水泥                                        18.12         22.80         0.89
 洛阳玻璃                                        25.61          5.18         5.56
 京城机电                                         9.73          3.30         3.32
 中联重科                                         4.44          3.51         1.42
 金隅股份                                         4.17          2.77         1.69
 中国国航                                         7.50          5.22         1.62
 东方航空                                         6.93          3.68         2.12
 南方航空                                         7.28          4.26         1.92
 中国远洋                                         5.20          2.73         2.14
 中海集运                                         3.92          1.59         2.77
 中集集团                                        15.05         11.34         1.49
 中海发展                                         7.03          4.29         1.84
 宁沪高速                                         8.89          9.86         1.01
 深高速                                           8.61          6.61         1.47
 成渝高速                                         4.91          2.96         1.87
 皖通高速                                        14.06          5.89         2.68
 广深铁路                                         5.61          4.95         1.27
 中国南车                                        10.01          7.22         1.56
 中国交建                                        15.51          9.18         1.90
 中国铁建                                        11.88         10.24         1.30
 中国中铁                                         9.05          6.54         1.56
 长城汽车                                        11.15          7.95         1.58
 比亚迪                                          47.76         42.35         1.27
 广汽集团                                        24.73         10.42         2.67
 青岛啤酒                                        30.40         29.20         1.17
 白云山                                          23.89         18.80         1.43
 新华制药                                        12.75          5.57         2.57
 海信科龙                                         9.85          6.67         1.66
 南京熊猫                                        14.94          7.07         2.38
 晨鸣纸业                                        10.75          8.08         1.50
 上海医药                                        20.70         19.32         1.21
 中兴通讯                                        14.64         12.00         1.37
 东方电气                                        10.79          7.27         1.67
 潍柴动力                                        10.34         12.84         0.91
 东北电气                                         7.18          2.37         3.41
 广船国际                                        30.27         12.70         2.68
 昆明机床                                         7.21          2.61         3.11
 一拖股份                                        12.11          4.40         3.10
 北辰实业                                         4.07          2.46         1.86
 创业环保                                         8.02          3.93         2.30
 中国中冶                                         5.28          2.86         2.08
 金风科技                                        16.02         12.62         1.43
 丽珠                                            56.37         43.70         1.45
 万科                                            21.00         19.26         1.23
 郑煤机                                           7.17          4.15         1.94
 大连港                                           2.68          1.35         2.23
 山东墨龙                                         9.91          2.70         4.13
 浙江世宝                                        35.07          8.92         4.42
 复星医药                                        23.93         24.00         1.12
 光大银行                                         3.97          3.61         1.24
 东江环保                                        17.40         12.68         1.54
 上海电气                                         8.42          3.51         2.70
 广发证券                                        17.00         16.30         1.17
 华泰证券                                        18.16         15.00         1.36
 东方证券                                        15.46          7.57         2.30
 光大证券                                        15.97         12.66         1.42
 招商证券                                        16.64         11.90         1.57
   
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐