台湾汇市：台币收贬1角，因韩元下跌且股市表现疲软

* 台币收贬1角，韩元下跌且股市表现疲软 * 上周五外资流入是为了短线套利套汇 * 台币短期波动区间估在31.400-31.800 路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一收贬1角。汇银人士称，美国今晚将因假期休市，市场缺乏 交投方向，惟韩元兑美元 回落，且股市表现疲软令台币承压，整体呈现低量走贬格局。 他们说，上周五虽然台币升值明显，但主要是海外无本金交割远期外汇(NDF)停损所致，虽有外资流入， 但因买进标的是存续期极短的债券，着眼点在于短期套利套汇，而非看好台股后市。在此情形下，台币仍看区 间整理，难有明确行情出现。 〞外资看台湾是鸡肋，该调整都调整过了，这两周会很安静。〞一大型外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易主管表示，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将于周五上任。此前市场预先准 备好美元一路涨到就职日，以及先下再上两套剧本，现在很显然是有人先获利了结，致使美元回落，但这也代 表，美元修正后上涨的机率在增加。 他认为，外资经过上周五的激情演出后，今日相当安静，这让台币仅能随着韩元以及股市表现浮沉。至于 短线是否会出现变化，主要看出口商于农历春节前是否有抛汇的需求。 〞美元价位有点偏低，出口商应该不太想卖。〞公股银行交易主管说。 他们认为，短线台币料难脱区间整理走势，可能要等到农历春节长假后，才会有较为明确的趋势出现。 新兴亚洲货币周一下跌，投资者等待本周美联储官员发表言论以及美国候任总统特朗普的就职演说，寻找 美国政策前景及美元走势的线索。 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为卖超58.33亿台币，中止先前连八个交易日买超共2 48.88亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日明显收敛 ，目前一个月美元/台币远汇 报31.616/31.646，上日收在31.507。 交易员预估，台币兑美元主要交易区间料在31.400-31.800。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 31.702 31.602 31.630-31.705 31.630 4.46 10.37 司 元太外汇经纪公 31.701 31.602 31.630-31.701 31.630 2.55 6.89 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.025/-0.020 -0.065/-0.045 美元/台币六个月期 -0.155/-0.140 -0.215/-0.175 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年；审校 林高丽)