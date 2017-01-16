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亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 16:56 BJT

《汇市简讯》美元/日圆走软，与日经指数期货走势相吻合

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* 英国硬退欧担忧导致英镑/日圆跌落137.50日圆

* 英镑/日圆走软令脆弱的美元/日圆走势更加不堪一击

* 近期美元/日圆走势图在118日圆上方呈双顶态势继续带来压力

* 日经指数期货走势与美元/日圆走势吻合，48/72小时线关联度分别为正0.73/正0.74

* 目前在114.00附近交投，但只有5.75亿行权价在114的美元/日圆期权在纽约交割时段到期

* 有36亿、行权价在115.00的期权将在纽约交割时段到期

(完)

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