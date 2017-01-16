路透基点：长华电材70亿台币五年期贷款吸引八家银行参贷--TRLPC

路透香港1月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市的长华电材股份有限公司及其子公司长华科技70亿台币(2.19亿美元)的五年期贷款，一般银团阶段有八家银行参贷。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH Asia Pacific Pte的交易。

据消息人士称，贷款分配额度正在敲定中，定于1月末签署协议。

台湾银行是独家牵头行兼簿记行。长华科技为贷款A部分40亿台币的借款人，这部分贷款又细分为73.5亿日圆(6,400万美元)定期贷款A1和15亿台币循环贷A2。长华电材为贷款B部分30亿台币借款人。A、B两部分贷款均可以台币、人民币、美元或日圆提取。

台币贷款部分的利率较台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码61-75个基点，美元部分的利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码95-115个基点。人民币部分的利率较离岸人民币香港银行同业拆息(Hibor)加码95-100个基点，日圆部分利率较东京银行间拆放款利率(TIBOR)加码95-115个基点。银行获得最高前端费20个基点。