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亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 17:24 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0586  1.0641  -0.52  +0.69  1.0513
    美元/日圆            114.22  114.51  -0.25  -2.27  116.87
    欧元/日圆         120.91  121.83  -0.76  -1.81  123.14
    美元/瑞郎            1.0129  1.0083  +0.46  -0.48  1.0178
    英镑/美元            1.2040  1.2176  -1.12  -2.40  1.2336
    美元/加元            1.3150  1.3111  +0.30  -2.08  1.3430
    美元/离岸人民币      6.8620  6.8456  +0.24  -1.59  6.9726
    澳元/美元            0.7461  0.7499  -0.51  +3.41  0.7215
    新西兰元/美元        0.7082  0.7126  -0.62  +2.03  0.6941
    欧元/瑞郎         1.0723  1.0732  -0.08  +0.06  1.0717
    欧元/英镑         0.8790  0.8743  +0.54  +3.19  0.8518
    欧元/瑞典克朗     9.4908  9.4795  +0.12  -0.93  9.5799
    美元/挪威克朗        8.5350  8.4931  +0.49  -1.18  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
        
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
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 (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
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