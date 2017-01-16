更新版 1-中国能源：2016年全社会用电量同比增5%，其中第二产业用电量仅增2.9%

路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量 59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比 仅增长2.9%。 能源局网站发布2016年全社会用电量数据称，2016年第一产业用电量 1,075亿千瓦时，同比增长5.3%；第二产业用电量42,108亿千瓦时。 同期，第三产业用电量7,961亿千瓦时，同比增长11.2%；城乡居民生 活用电量8,054亿千瓦时，同比增长10.8%。 2016年，全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时同比减 少203小时。其中，水电设备平均利用小时同比增加31小时；火电设备平 均利用小时同比减少199小时。 2016年，全国电源新增生产能力（正式投产）12,061万千瓦，其中， 水电1,174万千瓦，火电4,836万千瓦。 以下为全国电力工业统计数据： 指 标 名 称 计算单位 2016年累计 绝对量 增长% 全国全社会用电量 亿千瓦时 59,198 5 其中:第一产业用电量 亿千瓦时 1,075 5.3 第二产业用电量 亿千瓦时 42,108 2.9 工业用电量 亿千瓦时 41,383 2.9 轻工业用电 亿千瓦时 7,016 4.4 量 重工业用电 亿千瓦时 34,367 2.6 量 第三产业用电量 亿千瓦时 7,961 11.2 城乡居民生活用电量 亿千瓦时 8,054 10.8 全口径发电设备容量 万千瓦 164,575 8.2 其中:水 电 万千瓦 33,211 3.9 火 电 万千瓦 105,388 5.3 核 电 万千瓦 3,364 23.8 并网风电 万千瓦 14,864 13.2 并网太阳能发电 万千瓦 7,742 81.6 6000千瓦及以上电厂供电标准煤 克/千瓦 312 -3 耗 时 全国线路损失率 ％ 6 -0.2 6000千瓦及以上电厂发电设备利 小时 3,785 -203 用小时 其中：水电 小时 3,621 31 火电 小时 4,165 -199 电源基本建设投资完成额 亿元 3,429 -12.9 其中:水电 亿元 612 -22.4 火电 亿元 1,174 0.9 核电 亿元 506 -10.5 电网基本建设投资完成额 亿元 5,426 16.9 发电新增设备容量 万千瓦 12,061 -8.5 其中：水电 万千瓦 1,174 -14.6 火电 万千瓦 4,836 -27.6 新增220千伏及以上变电设备容 万千伏安 24,336 11.1 量 新增220千伏及以上输电线路回 千米 34,906 5 路长度 注：全社会用电量指标是全口径数据，电源、电网基本建设投资为纳入 行业统计的大型电力企业完成数。（完） 更多细节，请点选国家能源局网站(here) (发稿 李文科; 审校 乔艳红)