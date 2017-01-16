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亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 17:41 BJT

更新版 1-中国能源：2016年全社会用电量同比增5%，其中第二产业用电量仅增2.9%

路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量
59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比
仅增长2.9%。
    
    能源局网站发布2016年全社会用电量数据称，2016年第一产业用电量
1,075亿千瓦时，同比增长5.3%；第二产业用电量42,108亿千瓦时。
    
    同期，第三产业用电量7,961亿千瓦时，同比增长11.2%；城乡居民生
活用电量8,054亿千瓦时，同比增长10.8%。

    2016年，全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时同比减
少203小时。其中，水电设备平均利用小时同比增加31小时；火电设备平
均利用小时同比减少199小时。

    2016年，全国电源新增生产能力（正式投产）12,061万千瓦，其中，
水电1,174万千瓦，火电4,836万千瓦。

    以下为全国电力工业统计数据：
   
        指  标  名  称         计算单位  2016年累计      
                                           绝对量      增长%
       全国全社会用电量        亿千瓦时    59,198        5
       其中:第一产业用电量     亿千瓦时     1,075       5.3
            第二产业用电量     亿千瓦时    42,108       2.9
                工业用电量     亿千瓦时    41,383       2.9
                  轻工业用电   亿千瓦时     7,016       4.4
              量                                      
                  重工业用电   亿千瓦时    34,367       2.6
              量                                      
            第三产业用电量     亿千瓦时     7,961      11.2
          城乡居民生活用电量   亿千瓦时     8,054      10.8
      全口径发电设备容量        万千瓦     164,575      8.2
            其中:水 电          万千瓦     33,211       3.9
                 火 电          万千瓦     105,388      5.3
                 核 电          万千瓦      3,364      23.8
               并网风电         万千瓦     14,864      13.2
            并网太阳能发电      万千瓦      7,742      81.6
 6000千瓦及以上电厂供电标准煤  克/千瓦       312        -3
              耗                  时                  
        全国线路损失率            ％          6        -0.2
 6000千瓦及以上电厂发电设备利    小时       3,785      -203
            用小时                                    
            其中：水电           小时       3,621       31
                  火电           小时       4,165      -199
    电源基本建设投资完成额       亿元       3,429      -12.9
            其中:水电            亿元        612       -22.4
                 火电            亿元       1,174       0.9
                 核电            亿元        506       -10.5
    电网基本建设投资完成额       亿元       5,426      16.9
       发电新增设备容量         万千瓦     12,061      -8.5
            其中：水电          万千瓦      1,174      -14.6
                 火电           万千瓦      4,836      -27.6
 新增220千伏及以上变电设备容   万千伏安    24,336      11.1
              量                                      
 新增220千伏及以上输电线路回     千米      34,906        5
            路长度                                    
  注：全社会用电量指标是全口径数据，电源、电网基本建设投资为纳入
行业统计的大型电力企业完成数。（完）
    
    更多细节，请点选国家能源局网站(here)

 (发稿 李文科; 审校 乔艳红)
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