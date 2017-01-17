台湾货币市场：1月17日和本提存期资金预期变化一览表

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透台北1月17日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单780亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- **宽松因素： --央行存单到期 共2兆(万亿)8,056.6亿台币，分别为： 01/18 813.00亿台币 01/19 6,262.80亿台币 01/20 1,135.50亿台币 01/23 4,004.00亿台币 01/24 2,070.00亿台币 01/25 1,234.50亿台币 01/26 1,738.50亿台币 01/27 2,333.50亿台币 01/30 8.00亿台币 01/31 4,050.80亿台币 02/01 2,086.50亿台币 02/02 529.00亿台币 02/03 1,790.50亿台币 注*表更新。 --公债付息共102.806915亿台币。 1/18 89甲7期17息 31.25亿台币 1/20 101甲2期5息 13亿台币 1/20 103甲2期3息 3.948975亿台币 1/22 88甲3期18息 14.1225亿台币 1/22 105甲2期1息 4.125亿台币 1/23 104甲2期2息 6.36044亿台币 1/28 99甲2期7息 13.50亿台币 1/28 102甲3期4息 10.50亿台币 1/29 103甲3期3息 6.00亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --01/23：凯基商银发行2亿美元30年期美元计价债券。 --01/23：财政部发行五年期106甲2期公债，暂定金额250亿台币，18日标售。 --01/24：中国输出入银行发行40亿台币金融债券。 --01/24：发行〞财106-3期〞国库券，数额300亿台币，期限91天期。23日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。