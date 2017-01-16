路透基点：长江基建签署2.5亿澳元再融资案--TRLPC

中国银行(香港)为该融资案的牵头行兼簿记行，联贷案利率为较澳洲银行间同业拆借利率(BBSY)加码80个基点，最高综合收益是95个基点。

Cheung Kong Infrastructure Finance (Australia)是此项贷款融资方，长江基建集团提供担保。

中银香港在2012年也牵头了该公司的2.5亿澳元五年期贷款案。当时 的贷款利率为较BBSY加码155个基点。参贷行获得75个基点的前端费，最 优条款截止期前参贷的银行获得125个基点的前端费，相当于最高综合收 益180个基点。（完）