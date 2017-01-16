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亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 18:05 BJT

路透基点：长江基建签署2.5亿澳元再融资案--TRLPC

路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。

中国银行(香港)为该融资案的牵头行兼簿记行，联贷案利率为较澳洲银行间同业拆借利率(BBSY)加码80个基点，最高综合收益是95个基点。

南洋商业银行和上海商业储蓄银行以高级经理行身份加入，兆丰国际商业银行以经理行身份加入。

这笔贷款是为2012年12月中签署的2.5亿澳元贷款进行再融资。

Cheung Kong Infrastructure Finance (Australia)是此项贷款融资方，长江基建集团提供担保。

中银香港在2012年也牵头了该公司的2.5亿澳元五年期贷款案。当时 的贷款利率为较BBSY加码155个基点。参贷行获得75个基点的前端费，最 优条款截止期前参贷的银行获得125个基点的前端费，相当于最高综合收 益180个基点。（完）

(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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