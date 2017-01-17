重温稿-台湾货币市场：短率持稳因压低利率效果有限，短票及RP利率略走低

* 短率持稳，因压低利率去化效果有限 * 拆款需求不大，银行忧钱将烂在帐上 * 短票利率略走低，视年前换新钞状况 * 债券附买回市场资金多，利率微下调 记者 罗两莎 路透台北1月16日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人员指出，今天市场资金 非常多，拆款需求却平平，利率无大变化；目前大家比较担心的是，钱太多且苦无去处，预 估本旬资金可能烂在帐上。 他们表示，央行大幅降低冲销力道，连续两周减发定存单，加上本月364天期定存单发 行金额自1,600亿台币暂降为1,000亿，并暂停标售两年期定存单，使市场资金转为极度充沛 ，距离春节虽不到10个营业日，但大家完全没有感受到节前资金将趋紧俏的气氛。 〞钱真的滥到不行，这一旬(钱)大概要烂在帐了，没有需求，降低利率也没有用。〞一 大型银行资调人员说，可能是大家已认清杀低利率对去化资金效果有限，因此大家都很〞自 制〞，使利率维持在原水准。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场钱还是很多，利率则维持在上周水准，虽然有 新的需求出现，但需求量不大。 他们说，央行大砍定存单，而市场资金需求量不大，目前已有多家银行做跨农历年拆款 ，但需求却不多，部分金融机构对跨年资金亦兴致缺缺，似乎还不急着找寻跨年资金。 一大型银行资调人员称，今天(农历年前)对银行一周拆款利率在0.32-0.34%，对票券商 在0.38%；而跨年(17天期农历年后)对银行拆在0.38%，票券商则在0.42%，与上周比较利率 没有大变化。 一大型票券商资调人员也指出，今天市场钱多到不行，一大早就有一大堆银行打电话推 销资金，利率则略显紊乱，七天期拆款利率开在0.30-0.35%间。 本地时间 17:40 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.702 31.602 台湾加权股价指数<.TWII 9,292.33 9,378.83 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.171% 0.174% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.170-0.250% 0.173-0.350% --一周拆款利率区间 0.170-0.380% 0.173-0.400% --两周拆款利率区间 0.320-0.350% 0.180-0.350% **短票利率略走低** 短票方面，票券商表示，今天资金多，利率略走低，但后续资金是否续呈目前非常宽松 的状态，则视本周五将开跑的春节换新钞状况，届时资金状况可能会略为变化。 为便利民众春节前兑换新钞，台湾央行称，本月20日起至26日止共五个营业日，将由台 湾银行、土地银行、合作金库银行、第一银行、华南银行、彰化银行、台湾中小企银及中华 邮政等8家金融机构，总共454家分行(邮局)提供兑换新钞服务。 交易员指出，目前农历年前资金非常多，但距离农历春节仅剩下不到10个营业日，今天 已尽量不收年前的短钱，并采〞以价制量〞方式，年内短票利率自上周的最高0.35%下为0.3 3%；跨农历年利率亦松动且微幅下调。 〞最近钱好多喔，今天利率有稍微下来，但还没回到之前较低的区间。〞一大型票券商 交易员说。 今日落点在农历年前的自保短票利率承作利率在0.32-0.33%，上日则在0.32-0.35%，跨 农历年的自保短票利率承作利率区间大致同上日在0.36-0.38%，上日则在0.38-0.40%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.391%，区间在0.34-0.43%， 成交量为141.6亿台币；前日加权平均利率在0.397%，区间在0.35-0.43%，成交金额139.41 亿台币。而上日自保60天短票成交加权平均利率在0.393%，区间在0.28-0.53%，成交交量为 171.63亿台币；前日加权平均利率在0.414%，区间在0.35-0.45%，成交金额46.86亿台币。 台湾央行周一发行1,436亿台币定存单，发行余额减3亿台币。 本周央行存单到期总额为1兆(万亿)430.3亿台币，余日到期存单金额分别是：周二780 亿、周三813亿、周四6,262.8亿、周五1,135.5亿台币。 拆款中心资料 显示，周一银行超额准备为1,006亿台币，累计超额准备则达5,443 亿台币、加计前期1%的超额准备为7,096亿台币。 **RP资金多利率微幅下调** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今天市场状况大致偏多，利率尚属平稳；惟下 周分别有外币债、公债及国库券交割，且发行金额都不小，将自市场抽走不少资金，料本周 下半周起资金可能会出现些许变化。 〞今天蛮平稳的啊，但本周下半周到下周的资金可能会比较紧一点。〞一大型证券商交 易员说。 另一大型证券商交易员亦称，今天市况无大变化，客户端钱略偏多，但未到浮滥的状况 ，利率略为往下调。 在票券商方面，一大型票券公司交易员称，今天资金满多的，由于进来的钱比出去的多 ，因而适度〞汰换〞利率较高者，适度往下调整利率。 近期将发行的债券有：下周一(23日)分别有财政部将发行五年期公债，金额暂订300亿 台币、凯基商业银行发行30年期公司债，共2亿美元；下周二(24日)有财政部将发行91天期 国库券，暂订300亿台币，及输出入银行发行金融债券，金额40亿台币。 今日证券商与金融机构短天期作公债RP利率同于上日水准，主要落在0.30-0.32%；公司 债附买回利率亦同于上日水准，主要落在0.40-0.42%；跨农历年后的公债主要成交0.35-0.3 7%，上日亦在此水准；公司债则落在0.43-0.45%，上日在0.44-0.46%。 票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率参考区间在0.23-0.27%， 上日在0.23-0.27%；至于跨农历年后公债参考利率则在0.28-0.30%，上日则在0.28-0.32%； 另公司债利率主要成交在0.32-0.40%，上日亦同。(完) (记者 罗两莎 ；审校 乔艳红)