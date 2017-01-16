版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 18:31 BJT

东南亚股市：下跌，忧心英国硬退欧

涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   360.39    -2.22   -0.61   +3.10   349.57
    新加坡                     3013.12   -11.95   -0.40   +4.59  2880.76
    马来西亚                  1658.84   -13.66   -0.82   +1.04  1641.73
    泰国                      1571.80    -3.44   -0.22   +1.87  1542.94
    印尼                      5270.01    -2.97   -0.06   -0.50  5296.71
    菲律宾                     7238.45    -0.07   +0.00   +5.82  6840.64
    越南                        677.94    -7.12   -1.04   +1.97   664.87
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 张明钧/刘秀红；审校 艾茂林/白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐