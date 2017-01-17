《中国金融债发行日程表》--1月17日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 国开行 60 1 *3.20% 固息金融债 1/18-1/22 80 5 *3.7187% 固息增发债 1/18-1/19 100 10 *3.8205% 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *农发行 至多50 1 周三招标 固息增发债 1/19-1/20 至多50 3 至多50 5 至多50 7 至多60 10 (2017年第1-5期增发债/五年和10年可各追加发行至多15亿元) *进出口行 至多40 3 周四招标 固息增发债 1/19-1/20 至多40 5 至多40 10 (2016年第15、16和10期增发债) 国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债 1/20-1/23 至多60 7 至多40 20 (2016年第15期增发债、2017年第1/2期增发债) 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次