《中国金融债发行日程表》--1月17日

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 国开行 60 1 *3.20% 固息金融债 1/18-1/22 80 5 *3.7187% 固息增发债 1/18-1/19 100 10 *3.8205% 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *农发行 至多50 1 周三招标 固息增发债 1/19-1/20 至多50 3 至多50 5 至多50 7 至多60 10 (2017年第1-5期增发债/五年和10年可各追加发行至多15亿元) *进出口行 至多40 3 周四招标 固息增发债 1/19-1/20 至多40 5 至多40 10 (2016年第15、16和10期增发债) 国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债 1/20-1/23 至多60 7 至多40 20 (2016年第15期增发债、2017年第1/2期增发债) 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。