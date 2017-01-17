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亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 10:43 BJT

《中国金融债发行日程表》--1月17日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模         期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)     (年)    或参考收益率
 =============================================================================
  国开行         60           1       *3.20%         固息金融债    1/18-1/22
                 80           5       *3.7187%       固息增发债    1/18-1/19
                100          10       *3.8205%       固息增发债    1/18-1/19
       (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销)
 *农发行      至多50          1        周三招标      固息增发债    1/19-1/20
              至多50          3
              至多50          5
              至多50          7
              至多60         10
                   (2017年第1-5期增发债/五年和10年可各追加发行至多15亿元)
 *进出口行    至多40          3        周四招标      固息增发债    1/19-1/20
              至多40          5
              至多40         10
                   (2016年第15、16和10期增发债)
  国开行      至多60           3       周四招标      固息增发债    1/20-1/23
              至多60           7
              至多40          20
                      (2016年第15期增发债、2017年第1/2期增发债) 
   
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
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