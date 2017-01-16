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亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 18:36 BJT

路透基点：中策橡胶寻求3亿美元再融资

位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。

资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。

12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完)

(编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
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