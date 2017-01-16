路透基点：中策橡胶寻求3亿美元再融资

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。
资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。
12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完)
(编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。
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