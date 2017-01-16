国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透新加坡1月16日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周一上涨，交易商指因印度和中东炼厂生产中断，料将抑制本地区供应。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
三位熟悉情况的消息人士称，上周发生火灾后，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)已关闭其Ruwais炼厂一半的产能。
一位消息人士补充称，该炼厂料于本周恢复运营，但两艘柴油船货已被推迟。
行业消息人士称，越南PV Oil已购买1.5万吨含硫500ppm柴油，船期为2月14至18日；该公司并购买了2万吨含硫500ppm柴油，船期为3月6至10日，价格为每桶升水约1.80美元。
交易商称，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)售出2.6-2.8万吨含硫0.2%柴油，船期为2月6至8日，在离岸价(FOB)基础上较其自身公式每桶贴水1.70美元。目前这不能立即获得证实。
交易商称，目前欧洲大陆全境正遭遇寒流袭击，不过仍未见需求，柴油目前仍暂时储存在远洋船舶中。
“欧洲需求实际上非常疲弱，所以我认为我们不会立即向那里发货，”新加坡一交易商称。
现货市场上，达成两笔柴油交易，未达成航煤交易。
永顺油品(Winson Oil)向维多售出15万桶含硫500ppm柴油，船期为1月31日至2月4日，价格为较1月27日至2月3日新加坡平均报价每桶升水0.10美元。
兴隆向壳牌售出25万桶含硫500ppm柴油，船期为1月31日至2月4日，价格为较1月31日至2月6日新加坡平均报价升水0.05美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王洋)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017