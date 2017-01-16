国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断

路透新加坡1月16日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周一上涨，交易商指因印度和中东炼厂生产中断，料将抑制本地区供应。

路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。

三位熟悉情况的消息人士称，上周发生火灾后，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)已关闭其Ruwais炼厂一半的产能。

一位消息人士补充称，该炼厂料于本周恢复运营，但两艘柴油船货已被推迟。

行业消息人士称，越南PV Oil已购买1.5万吨含硫500ppm柴油，船期为2月14至18日；该公司并购买了2万吨含硫500ppm柴油，船期为3月6至10日，价格为每桶升水约1.80美元。

交易商称，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)售出2.6-2.8万吨含硫0.2%柴油，船期为2月6至8日，在离岸价(FOB)基础上较其自身公式每桶贴水1.70美元。目前这不能立即获得证实。

交易商称，目前欧洲大陆全境正遭遇寒流袭击，不过仍未见需求，柴油目前仍暂时储存在远洋船舶中。

“欧洲需求实际上非常疲弱，所以我认为我们不会立即向那里发货，”新加坡一交易商称。

现货市场上，达成两笔柴油交易，未达成航煤交易。

永顺油品(Winson Oil)向维多售出15万桶含硫500ppm柴油，船期为1月31日至2月4日，价格为较1月27日至2月3日新加坡平均报价每桶升水0.10美元。

兴隆向壳牌售出25万桶含硫500ppm柴油，船期为1月31日至2月4日，价格为较1月31日至2月6日新加坡平均报价升水0.05美元。(完)

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