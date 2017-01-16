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亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 19:24 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动

路透吉隆坡1月16日 - 马来西亚棕榈油期货周一收高，交易商指因受出口需求改善，以及供应紧张导致商品价格强劲影响。

4月棕榈油期货 涨0.9%，报每吨3,110马币(696.68美元)。

成交量为45,059口。

棕榈油期货早盘下跌，但稍后反弹，吉隆坡一交易商指因出口数据良好，马币下跌，以及大商所竞争性油品价格强劲。

“毛棕榈油实货价格依旧坚挺，这带动了价格向上调整，”他称。

1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。

船货验证机构SGS公布的数据显示，1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加12.0%至520,332吨。

大商所5月豆油期货 涨0.7%，5月棕榈油期货 升0.5%。

美国市场周一因公众假期休市。(完)

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(编译 于春红; 审校 王洋)
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