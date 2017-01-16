国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，ADNOC旗下发生火灾炼厂料很快复产

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
ADNOC料在周一以后的48小时内重启Ruwais West炼厂。此次火灾曾于1月12日帮助提振2月下半月石脑油裂解价差升至一年高位每吨111.30美元。
火灾发生之际，正值西方2月运往亚洲的石脑油船货料比1月的150万吨减少40%之际。
亚洲汽油裂解价差周一也稍稍从周五的九个半月高位回落，来到两日低点每桶11.45美元。
印度的Reliance已向一家日本买家出售5.5万吨2月8-10日船期的石脑油，价格为离岸价(FOB)每吨较中东报价升水约14美元。
交易商称该买家可能是Petro-Diamond，不过未能确认。
Reliance还在标售一艘较小型的船货，欲出售最多1.8万吨2月6-8日船期的石脑油，于孟买装船。
与此同时孟加拉石油公司(BPC)也在周日标售17万桶2月20-22日船期的石脑油，装运港在Chittagong。
新加坡现货市场上有一笔石脑油交易达成，四笔汽油交易达成。
ENOC向卢克石油和维多售出1月31日-2月4日船期的95号汽油船货。托克从贡渥购入2月上半月船期的92号汽油船货。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 于春红)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017