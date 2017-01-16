国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，ADNOC旗下发生火灾炼厂料很快复产

路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。

ADNOC料在周一以后的48小时内重启Ruwais West炼厂。此次火灾曾于1月12日帮助提振2月下半月石脑油裂解价差升至一年高位每吨111.30美元。

火灾发生之际，正值西方2月运往亚洲的石脑油船货料比1月的150万吨减少40%之际。

亚洲汽油裂解价差周一也稍稍从周五的九个半月高位回落，来到两日低点每桶11.45美元。

印度的Reliance已向一家日本买家出售5.5万吨2月8-10日船期的石脑油，价格为离岸价(FOB)每吨较中东报价升水约14美元。

交易商称该买家可能是Petro-Diamond，不过未能确认。

Reliance还在标售一艘较小型的船货，欲出售最多1.8万吨2月6-8日船期的石脑油，于孟买装船。

与此同时孟加拉石油公司(BPC)也在周日标售17万桶2月20-22日船期的石脑油，装运港在Chittagong。

新加坡现货市场上有一笔石脑油交易达成，四笔汽油交易达成。

ENOC向卢克石油和维多售出1月31日-2月4日船期的95号汽油船货。托克从贡渥购入2月上半月船期的92号汽油船货。(完)

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