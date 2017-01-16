国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛

路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。

尽管过去几个月人气普遍偏多，因燃料油供应较紧且需求旺盛的结构性因素影响，但新加坡一燃料油交易商称，“一些市场参与者似乎在保护多头仓位，尽可能买入所有船货，”

周一普氏窗口达成九笔现货交易，为12月1日以来最高，行业消息人士称，总计成交18万吨380-cst燃料油及4万吨低粘度180-cst燃料油。

BP再次成为380-cst船货的主要买家，在当日成交的七艘船货中，买入六艘燃料油，供应商包括中石油、卢克石油(Lukoil)、Koch和嘉能可。Coastal从兴隆买入一艘船货。

周一380-cst燃料油现货交易成交价较新加坡报价升水为每吨约3至3.25美元，上周五为升水2.25美元。

路透编纂的数据显示，自年初以来，BP通过普氏窗口共计买入68万吨380-cst燃料油。

相较之下，交投相对清淡的180-cst燃料油现货升水持续受压，因供应旺盛且买兴有限。

现货交易市场上，共计报告成交九笔燃料油。(完)

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