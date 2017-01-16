国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
尽管过去几个月人气普遍偏多，因燃料油供应较紧且需求旺盛的结构性因素影响，但新加坡一燃料油交易商称，“一些市场参与者似乎在保护多头仓位，尽可能买入所有船货，”
周一普氏窗口达成九笔现货交易，为12月1日以来最高，行业消息人士称，总计成交18万吨380-cst燃料油及4万吨低粘度180-cst燃料油。
BP再次成为380-cst船货的主要买家，在当日成交的七艘船货中，买入六艘燃料油，供应商包括中石油、卢克石油(Lukoil)、Koch和嘉能可。Coastal从兴隆买入一艘船货。
周一380-cst燃料油现货交易成交价较新加坡报价升水为每吨约3至3.25美元，上周五为升水2.25美元。
路透编纂的数据显示，自年初以来，BP通过普氏窗口共计买入68万吨380-cst燃料油。
相较之下，交投相对清淡的180-cst燃料油现货升水持续受压，因供应旺盛且买兴有限。
现货交易市场上，共计报告成交九笔燃料油。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王洋)
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路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017