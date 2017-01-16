全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运价攀升

路透1月16日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一上涨，因海岬型船运价攀升。

整体乾散货运价指数 升15点，或1.65%，报925点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 大涨85点，或6.15%，至1,468点。海岬型船舶日均获利上升659美元，报11,002美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌3点，或0.29%，报1,039点。日均获利下跌19美元，报8,293美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌6点，至733点；灵便型船运价指数 跌4点，报455点。(完)