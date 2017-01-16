全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运价攀升

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。
路透1月16日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一上涨，因海岬型船运价攀升。
整体乾散货运价指数 升15点，或1.65%，报925点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 大涨85点，或6.15%，至1,468点。海岬型船舶日均获利上升659美元，报11,002美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌3点，或0.29%，报1,039点。日均获利下跌19美元，报8,293美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌6点，至733点；灵便型船运价指数 跌4点，报455点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。
路透5月25日 - 金价周四持稳，守住上日的多数涨幅，因美国联邦储备理事会(美联储，FED)上次政策会议记录淡化了后续激进加息的可能性，打压美元下跌。
路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0734GMT，外资在韩国股市买超1,1 70亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 ^5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日