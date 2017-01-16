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亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 22:28 BJT

亚洲橡胶：1月16日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚
盘收市价：

     合约       日盘   成交量      晚盘   成交量
    *  1月      308.5      30 　　　 -         -
    *  2月      310.9      63     308.2       5  
    *  3月      308.3      87       308      47 
    *  4月      305.8     604     304.6     338 
    *  5月      302.7   1,545     303.1     509 
    *  6月      　305   8,614     303.6   2,082
    
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 
当日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
           
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)
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