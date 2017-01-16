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亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 05:10 BJT

新西兰经济：第四季企业信心升至逾两年最高--NZIER

路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。

新西兰经济研究所(NZIER)的季度企业观点调查(QSBO)显示，净28%的受访企业预期，总体业务状况将会改善，为2014年6月以来最高比率，上一季度的比率为净26%。

该调查的产能利用率指标从之前一季的92.5%略升至92.7%。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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