更正-《全球汇市》英镑下跌至三个月低位，受“英国硬退欧”忧虑打击

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
(更正：标题有误，改为“三个月低位”，非“三周低位”。)
* 不计“闪崩”期间汇价，英镑触及1985年以来新低
* 媒体报导称，英国首相特雷莎梅将在周二演说中暗示会硬退欧
* 日圆受惠于普遍的避险意愿
路透伦敦1月17日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
英镑兑美元一度下跌多达1.5%，兑日圆大跌2.5%，这让市场焦点从美元身上移开；美元近日面临压力，因投资人忖度特朗普周五就任后可能施行的经济政策。
英镑兑美元 亚洲早盘一度低见1.1983美元，触及10月7日英镑在淡静交投中“闪跌”10%以来的最低水平。若不计“闪跌”，这是英镑自1985年5月以来最低水准。
1450 GMT时，英镑持稳在大约1.2075美元，日内仍然下跌约0.8%。
交易员表示，市场对周末几则媒体报道作反应。报道称，特雷莎梅可能会在周二的演说中表示，她愿意为了重获对英国边境的控制，而退出欧盟单一市场，暗示她计划“硬退欧”。
“每次有英国硬退欧的新闻，就引发新一轮英镑抛售，”三菱日联金融集团(MUFG)汇市分析师Lee Hardman说。
“如果英国希望重获对边境和法律的控制，希望自己签署协议，那么，欧盟允许英国保留单一市场准入资格的可能性基本不存在。”
Hardman和其他伦敦的分析师表示，周末的报道没有提供多少新信息，特雷莎梅政府的一贯立场是，将移民控制置于欧盟单一市场准入之前。分析师说，这是为何英镑在欧洲交易时段没有进一步下跌的原因。
周一为马丁路德金纪念日假期，美国市场休市，也就是说，总体而言，其它主要货币对交投清淡。路透数据显示，英镑在欧洲早盘的成交量为月均值的逾200%，在1400 GMT，急降至仅59%。
花旗欧洲G10外汇策略主管Richard Cochinos称，由于英国有巨额经常帐赤字及预算赤字，因此严重依赖海外资本。他说，投资人对英国在欧盟的地位越不确定，流入英国的投资就越少。
特雷莎梅之前已表示，她将在3月底前触发里斯本条约第50条，启动正式退欧程序。但到目前为止 ，她基本未透露与欧盟磋商计划的细节，这令部分投资者、企业和议员感到失望。
**“避险”日圆**
欧元兑英镑 攀升最多近1.5%，至两个月高点0.8853英镑，后回落至0.8785英镑，日内升0.7%。
英镑兑避险日圆 下跌最多2.3%，至两个月低点136.48日圆，后反弹，在1230 GMT，日内跌幅约为1.4%。
日圆全线走强，因避险情绪主导市场。日圆兑美元 触及六周高点113.61日圆。
美元指数 攀升0.4%。上周美元指数创下11月特朗普胜选以来表现最差的一周，反映出去年底支持美元上涨的市场共识被扭转，一些市场人士认为，担忧新政府的政策。
预期特朗普政府将采取刺激措施提振经济增长并推高通胀，从而促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)加快升息步伐。但特朗普的保护主义立场，也加剧了一些投资者对保护主义政策和全球地缘政治风险的担心。
“特朗普当选总统提振了企业信心，但不出意料，就业和零售销售等关键数据在举选后并不那么令人振奋，”法国兴业银行策略师Kit Juckes表示。
“可能特朗普的就业演说会让市场再次憧憬未来，但其影响更多是在股市，而非汇市。”(完)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017