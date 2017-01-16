更正-《全球汇市》英镑下跌至三个月低位，受“英国硬退欧”忧虑打击

(更正：标题有误，改为“三个月低位”，非“三周低位”。)

* 不计“闪崩”期间汇价，英镑触及1985年以来新低

* 媒体报导称，英国首相特雷莎梅将在周二演说中暗示会硬退欧

* 日圆受惠于普遍的避险意愿

路透伦敦1月17日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。

英镑兑美元一度下跌多达1.5%，兑日圆大跌2.5%，这让市场焦点从美元身上移开；美元近日面临压力，因投资人忖度特朗普周五就任后可能施行的经济政策。

英镑兑美元 亚洲早盘一度低见1.1983美元，触及10月7日英镑在淡静交投中“闪跌”10%以来的最低水平。若不计“闪跌”，这是英镑自1985年5月以来最低水准。

1450 GMT时，英镑持稳在大约1.2075美元，日内仍然下跌约0.8%。

交易员表示，市场对周末几则媒体报道作反应。报道称，特雷莎梅可能会在周二的演说中表示，她愿意为了重获对英国边境的控制，而退出欧盟单一市场，暗示她计划“硬退欧”。

“每次有英国硬退欧的新闻，就引发新一轮英镑抛售，”三菱日联金融集团(MUFG)汇市分析师Lee Hardman说。

“如果英国希望重获对边境和法律的控制，希望自己签署协议，那么，欧盟允许英国保留单一市场准入资格的可能性基本不存在。”

Hardman和其他伦敦的分析师表示，周末的报道没有提供多少新信息，特雷莎梅政府的一贯立场是，将移民控制置于欧盟单一市场准入之前。分析师说，这是为何英镑在欧洲交易时段没有进一步下跌的原因。

周一为马丁路德金纪念日假期，美国市场休市，也就是说，总体而言，其它主要货币对交投清淡。路透数据显示，英镑在欧洲早盘的成交量为月均值的逾200%，在1400 GMT，急降至仅59%。

花旗欧洲G10外汇策略主管Richard Cochinos称，由于英国有巨额经常帐赤字及预算赤字，因此严重依赖海外资本。他说，投资人对英国在欧盟的地位越不确定，流入英国的投资就越少。

特雷莎梅之前已表示，她将在3月底前触发里斯本条约第50条，启动正式退欧程序。但到目前为止 ，她基本未透露与欧盟磋商计划的细节，这令部分投资者、企业和议员感到失望。

**“避险”日圆**

欧元兑英镑 攀升最多近1.5%，至两个月高点0.8853英镑，后回落至0.8785英镑，日内升0.7%。

英镑兑避险日圆 下跌最多2.3%，至两个月低点136.48日圆，后反弹，在1230 GMT，日内跌幅约为1.4%。

日圆全线走强，因避险情绪主导市场。日圆兑美元 触及六周高点113.61日圆。

美元指数 攀升0.4%。上周美元指数创下11月特朗普胜选以来表现最差的一周，反映出去年底支持美元上涨的市场共识被扭转，一些市场人士认为，担忧新政府的政策。

预期特朗普政府将采取刺激措施提振经济增长并推高通胀，从而促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)加快升息步伐。但特朗普的保护主义立场，也加剧了一些投资者对保护主义政策和全球地缘政治风险的担心。

“特朗普当选总统提振了企业信心，但不出意料，就业和零售销售等关键数据在举选后并不那么令人振奋，”法国兴业银行策略师Kit Juckes表示。