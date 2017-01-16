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亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 06:29 BJT

****日韩经济指标预测--1月17日-1月24日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间     经济指标/活动                   公布时段     预估值        前值        
    
    1月17-19日
    2100  韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)       12月        --         +0.7%
                                (较前月)                        --         +0.4%
        
    1月17日(二)
    0430 日本工业生产(修正值)                       11月        --         +1.5%
             产能利用率指数(较前月)                             --         +1.4%
    
    1月18日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                   前周        --     买超2,065
         外资投资日本股票(亿日圆)                               --     买超3,468
    
    1月19日(四)
    2300 日本路透短观制造业景气判断指数               1月        --          正16 
    
    1月20日(五)    
    暂无重要经济数据公布
    
    1月23日当周
    
    1月23日(一) 
    暂无重要经济数据公布
    
    1月24日(二)
    0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)           1月       --           52.4
    2100 韩国消费者信心指数                          1月       --             94
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)            第四季       --          +0.6%
                              (较上年同期)                     --          +2.6%
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                       12月       --      顺差1,525
             出口(较上年同期)                       12月       --          -0.4%
             进口(较上年同期)                       12月       --          -8.8%
    (完)

      
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