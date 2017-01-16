版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 06:40 BJT

****澳新经济指标预测--1月17日-1月24日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值        前值
    
    1月16日当周   

    1月17日(二)  
    0030 澳洲新车销量(较前月)                      12月        --          -0.6%         
    0030 澳洲房屋融资                              11月      +0.9%         -0.8%
             投资性房屋融资                                    --          +0.7%    
    
    1月18日(三)    
    2145 新西兰建筑许可                            11月        --          +2.6%   
    0000 澳洲消费者信心指数(较前月)                 1月        --          -3.9% 
    
    1月19日(四)    
    0030 澳洲就业人数(万人)                        12月      增加1      增加3.91
             全职就业人数(万人)                                --       增加3.93
             就业参与率                                      64.6%         64.6%
             失业率                                           5.7%          5.7%  
    2145 新西兰制造业表现指数(PMI)                 12月        --           54.4 
    2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季)        第四季       --     　   +0.2%
                                  (较上年同期)                 --      　  +0.2% 
    
    1月20日(五)  
    暂无重要经济数据公布
    
    1月20-27日
    0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数           1月        --          21.7%
                             企业活动指数                      --          39.6%
    
    1月23日当周
    
    1月23日(一)
    暂无重要经济数据公布。 
    
    1月24日(二)
    暂无重要经济数据公布。  (完)
    
  
  
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               

    已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 李爽  审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐