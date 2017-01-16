澳新经济指标预测--1月17日-1月24日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1月 -- -3.9% 1月19日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 12月 增加1 增加3.91 全职就业人数(万人) -- 增加3.93 就业参与率 64.6% 64.6% 失业率 5.7% 5.7% 2145 新西兰制造业表现指数(PMI) 12月 -- 54.4 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 -- +0.2% (较上年同期) -- +0.2% 1月20日(五) 暂无重要经济数据公布 1月20-27日 0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 1月 -- 21.7% 企业活动指数 -- 39.6% 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李爽 审校 徐文焰)