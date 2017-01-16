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亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 07:47 BJT

金砖国家：1月16日股汇市收盘纵览

路透1月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月16日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.77%，报889.11点。

中国股市：IPO提速冲击沪综指连五日收跌，金融股拉抬助大盘缩减跌幅

中国汇市：人民币小幅收升，特朗普就任在即市场观望气氛渐浓

香港股市：创一个月最大跌幅，受英国硬退欧担忧和中资企业跌势打压

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.28%，报63,831.276点，受淡水河谷和Bradespar SA涨势支撑。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2370/85，上日收报3.2205/16。

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南非股市：连续第五日收高，触及四个月高位，因全球不确定性推动黄金生产商上升，且营收好于预期提振零售商大涨。指标Top-40指数 收盘上涨0.58%，报46,333.08点；大盘综合指数 收盘上涨0.69%，报53,158.54点，创去年9月以来高位。

南非汇市：兰特跌逾1%，因特朗普就职前的紧张情绪打击风险货币

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印度股市：小幅收高，金融类股涨势抵消了IT类股跌势的影响。BSE指数 收盘上涨0.18%，报27,288.17点；NSE指数 收盘上涨0.15%，报8,412.8点。

印度汇市：卢比兑美元 收报68.095，上日收报68.15。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.62%，报1,151.05点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.28%，报600.33点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.35%，报59.87；卢布兑欧元 升值0.02%，报63.475。(完) (编译 杜明霞；审校 李爽)
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