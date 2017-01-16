金砖国家：1月16日股汇市收盘纵览

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透1月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月16日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.77%，报889.11点。
中国股市：IPO提速冲击沪综指连五日收跌，金融股拉抬助大盘缩减跌幅
中国汇市：人民币小幅收升，特朗普就任在即市场观望气氛渐浓
香港股市：创一个月最大跌幅，受英国硬退欧担忧和中资企业跌势打压
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.28%，报63,831.276点，受淡水河谷和Bradespar SA涨势支撑。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2370/85，上日收报3.2205/16。
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南非股市：连续第五日收高，触及四个月高位，因全球不确定性推动黄金生产商上升，且营收好于预期提振零售商大涨。指标Top-40指数 收盘上涨0.58%，报46,333.08点；大盘综合指数 收盘上涨0.69%，报53,158.54点，创去年9月以来高位。
南非汇市：兰特跌逾1%，因特朗普就职前的紧张情绪打击风险货币
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印度股市：小幅收高，金融类股涨势抵消了IT类股跌势的影响。BSE指数 收盘上涨0.18%，报27,288.17点；NSE指数 收盘上涨0.15%，报8,412.8点。
印度汇市：卢比兑美元 收报68.095，上日收报68.15。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.62%，报1,151.05点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.28%，报600.33点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.35%，报59.87；卢布兑欧元 升值0.02%，报63.475。(完) (编译 杜明霞；审校 李爽)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017